かわいい帽子や小物、ウエアのレシピBOOK ！ブティック社『韓国発信！かぎ針編みのガールズニットこもの』

ブティック社は、かぎ針編みで編める、かんたんな帽子や小物、ウエアを紹介したレシピBOOK『韓国発信!かぎ針編みのガールズニットこもの』を2025年1月21日(火)より、書店、インターネット書店、手芸店で販売中です。

ブティック社『韓国発信!かぎ針編みのガールズニットこもの』

発売日 : 2025年1月21日(火)

定価 : 1,540円(税込)

寸法 : AB判(260mm×210mm)

◆編んでみたかったかわいいアイテムがいっぱい

韓国アイドルから火がついたかぎ針編みが、いま日本でも大ブーム!

かんたんでキュートなアイテムをぎゅっと詰め込みました。

どれも編んだらすぐ使いたくなるデザインばかり掲載しています。

掲載作品は全て編み方図付き。

かぎ針編みが大ブーム!

◆帽子やアームウォーマー、ウエアまでデザイン豊富

ファンシーヤーンやかわいいカラーの毛糸で編んだ帽子、アームウォーマー、バッグ、アクセサリーまでデザイン豊富に紹介しています。

ねこ耳帽子&アームウォーマー

【ねこ耳帽子&アームウォーマー】ふわふわのブークレ調の糸でまっすぐ編むだけ! 帽子にはサテンリボンをランダムに飾ってキュートさUP。

バブーシュカ

【バブーシュカ】長編みのベースにスカラップでトリミングしたバブーシュカ。

つけ衿風にも使える2WAYデザインです。

◆編み物初めてさんでもOK!丁寧な編み方解説付き

編み物をやってみたいけれど、何から始めたらいいかわからない……という方のために、必要な道具やかぎ針の持ち方なども紹介。

作品はかんたんに編めるデザインばかり!それぞれの作品はカラーのイラストや、編み方図で解説。

ねこ耳帽子の編み方は写真プロセス解説で詳しく説明しています。

基礎的な編み方はQRコードを読み取れば一部動画でチェックできます。

ねこ耳帽子の編み方

うさ耳帽子

ショートボレロ、前あきのキャミソール

バッグ

『韓国発信!かぎ針編みのガールズニットこもの』表紙

★表紙掲載の「ねこ耳帽子」など、キットの発売も

表紙の作品にもなっている「ねこ耳帽子」が作れるお得なキット付きの本を数量限定発売!

他キットも登場予定です。

