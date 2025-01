¼«Âð¤ÎÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯Á÷¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡ª¥»¥­¥¹¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿»°É©¾¦»ö¡ÖSmari¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×ÂÐ±þÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹5µ¡¼ï

セキスイデザインワークスは、三菱商事と協業し、自宅からフリマ商品・EC商品返品・レンタル商品などが発送できる「Smari(スマリ)サービス」(※1)に対応した宅配ボックスを5機種発売します。

セキスイデザインワークスは、三菱商事と協業し、自宅からフリマ商品・EC商品返品・レンタル商品などが発送できる「Smari(スマリ)サービス」(※1)に対応した宅配ボックスを5機種発売。

『Smari(スマリ)』は三菱商事が展開する、EC商品、レンタル商品の発送をよりスムーズに行なうためのサービスです。

スマートフォンで発送手続きができ、手書きの送り状記入などの作業が省けます。

コンビニや駅などにスポットが設置されているスマリボックス発送機能が、ご自宅の宅配ボックスで利用可能になります。

フリマアプリ「メルカリ」(※2)の「らくらくメルカリ便」に対応し、自宅から非対面で全国に配送が可能です。

利用手順は、出品者は発送方法に「らくらくメルカリ便」を選択し、発送したい商品をスマリサービスに対応した宅配ボックスに投函の上、宅配ボックスにある2次元コードシールを読み込み、指定のワンタイムパスワードを設定します。

宅配業者が荷物を集荷し、発送手続きが完了します。

※1:SMARIサービスは三菱商事株式会社のサービスです。

※2:「メルカリ」は、株式会社メルカリの登録商標です。

◇豊富なECサービス/ブランドでの返却返品も首都圏で利用可能です。

◇「メルカリ」の発送は日本全国で利用可能です。

■「Smari(スマリ)サービス」に対応した宅配ボックスを5機種を発売

1. ボビカーゴ(郵便ポスト付宅配ボックス/フィンランド製)

2. ボビカーゴキューブ(宅配ボックス)

3. Nパーセル(宅配ボックス)

4. NP据置きタイプ(宅配ボックス)

5. ノボックス2(郵便ポスト付宅配ボックス/ドイツ製)

【1. ボビカーゴ】

ボビカーゴ(スマリ対応 郵便ポスト付宅配ボックス/フィンランド製)

発売日 :2025年1月21日

スペック:・サイズ

本体 W320×H800×D350mm

(宅配内寸:W230×H410×D310mm)

・標準カラー6色 定価 183,700円(税込)

ダークグリーン、ボルドー、レッド、

オリーブ、ホワイト、ネイビーブルー

・メタリックシリーズ 定価 207,900円(税込)

ダークブルーM、アースグレーM、ダークブロンズM

・WEB限定色2色 定価 183,700円(税込)

ブラック、アイスグリーン

【2. ボビカーゴキューブ】

ボビカーゴキューブ(スマリ対応宅配ボックス)

発売日 :2025年1月21日

スペック:・サイズ

本体 W320×H735〜800×D350mm

(宅配内寸 W230×H560×D310mm)

・カラー

ダークグリーン、ボルドー、スモーキーグレー

定価 132,000円(税込)

【3. Nパーセル】

Nパーセル(スマリ対応宅配ボックス)

発売日 :2025年1月21日

スペック:・サイズ

本体 W340×H415×D220mm

(宅配内寸 W275×H350×D140mm)

・カラー

ブラウン、オフグレー、シルバーグレー、ホワイト、ワインレッド

定価 122,100円(税込)

【4. NP据置きタイプ】

NP据置きタイプ(スマリ対応宅配ボックス)

発売日 :2025年1月21日

スペック:・サイズ

本体 W390×H706.6(幅木高含)×D455mm

(宅配内寸 W309×H518×D363mm)

・カラー

ブラック、ホワイト(幅木:マットブラック)

定価 119,900円(税込)

【5. ノボックス2】

ノボックス2(スマリ対応 郵便ポスト付宅配ボックス/ドイツ製)

発売日 :2025年5月1日

スペック:・サイズ

本体 W456×H915×D410mm

(宅配内寸 W400×H660×D380mm)

・カラー

アンスラサイトグレー、ヴィンテージオリーブ、トラフィックホワイト

定価 222,200円(税込)

