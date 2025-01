¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¤Ø¡ª¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÖBALMORAL¡×

クラウン・クリエイティブは、1895年に設立されたスコットランドの伝統的なニットブランド「BALMORAL」を買収しました。

クラウン・クリエイティブは、1895年に設立されたスコットランドの伝統的なニットブランド「BALMORAL」を買収。

BALMORALの持つ豊かな歴史とクオリティを活かし、日本を含むワールドワイドでのライセンス展開を推進していきます。

2024年で130周年を迎えるBALMORALブランドは、スコットランドの伝統的な技術とデザインを基にした商品を展開してきました。

このブランドが培ってきた貴重な背景を反映しつつ、スコティッシュテリアのマークをアイコンに、国内外のマーケットニーズに対応した多様な顧客ニーズに応える商品ラインを展開していきます。

日本国内では、既にレディースシューズの販売がされており、その他ハンドバッグ、帽子、防寒具、アパレルの商品展開が決まっています。

海外については、台湾でのシューズメーカーと韓国でライセンスエージェントとの契約も締結済みです。

BALMORALの世界観を多くの方々に届けるため、革新的で魅力的な商展開で広げていきます。

