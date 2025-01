アジア最大級の最先端科学・分析システム＆ソリューション展！JAIMA／JSIA「JASIS 2025」

JAIMAとJSIAは、幕張メッセにおいて開催予定のアジア最大級の最先端科学・分析システム&ソリューション展「JASIS 2025」の国内からの出展社の募集を、1月16日(木)に開始しました。

JAIMAとJSIAは、幕張メッセにおいて開催予定のアジア最大級の最先端科学・分析システム&ソリューション展「JASIS 2025」の国内からの出展社の募集を、1月16日(木)に開始。

昨年は、会場(幕張メッセ)およびWeb展示会「JASIS WebExpo(R)」それぞれの特長を活かしたコンテンツで幕張会場では約2.2万人、Web展示会では3.1万人以上のお客様をお迎えし開催することができました。

2024年も、来場者および出展各社のニーズを捉えた展示会を開催するために分析・科学機器業界注目のトピックスを取り上げる多様な企画を計画します。

JASIS 2025の出展募集では昨年に引き続き、リアル(幕張メッセ)×ウェブ(WebExpo)のハイブリット化を促進する出展プランを用意しています。

更に、WebExpoをお申込みいただく場合、「リアル展示会用のブース来場者データ読み取りアプリ」を無償提供することで、展示会で得た名刺情報をすぐに活用できるよう出展社のデジタルデータ利活用を支援します。

【JASISについて】

JASIS(Japan Analytical & Scientific Instruments Show)は、一般社団法人日本分析機器工業会と一般社団法人日本科学機器協会が共同で開催している分析機器・科学機器に関する専門展示会で、毎年この分野の国内外主要メーカーをはじめとした多くの出展社で構成されています。

最先端科学・分析システム&ソリューション展として、この分野の製造業、販売業の方には、新規顧客発掘、販路開拓、ビジネスマッチングの機会を、機器を使用される方には、最新の製品やソリューションの情報を、提供できる展示会です。

<JASISの主要な特長・出展メリット>

・来場者の約半数が分析機器・科学機器ユーザーであり、機器等の購入決定権を持つまたは購入決定に意見できる立場の来場者が6割以上であること。

・常に新たな企画を取り入れることにより、最新情報を収集したい来場者を多数集めているため、出展社側としても最新の顧客ニーズを掴みやすいこと。

【Web展示会「JASIS WebExpo(R)」】

集客力強化のための施策として2017年にスタートしたWeb企画「JASIS WebExpo(R)」では、JASISの人気講演・セミナーの動画や出展社コンテンツを視聴いただけます。

前回は250社以上がWebExpoに申込み、リアル展示会会期中に会場にお越しになれない遠方の方々も含め、約3.1万人以上の方が訪れ、延べ閲覧回数は6万回ほどになり、出展社数、閲覧登録者数は共に過去最多となりました。

JASIS 2025へ事前入場登録いただきますと閲覧が可能になるため、JASIS 2025への来場登録を促しつつ、過去の人気講演動画を視聴いただくことで、来場前からJASIS 2025への期待感を高めていただくことを目指します。

会期は約4か月間(2025年7月4日(金)10時〜10月31日(金)17時)を予定しています。

<JASIS WebExpo(R)の主要な特長・出展メリット>

JASISでは前述のWebExpoとは別に、年間100万PVを超える通常のJASISオフィシャルサイトを別途運用しておりましたが、前回から、オフィシャルサイトとWebExpoを統合し、閲覧されやすく生まれ変わり、料金体系も、よりお申込みしやすいものに変わりました。

3日間のリアル展示会を基軸に、リアル展示会開催前後2か月の計4か月間にわたりWebExpoで情報発信していただくことで、PR効果の増大が見込めます。

また、WebExpo出展社だけが申し込めるオプションとして、1社独占PRをJASIS事務局からJASIS来場者約4万人にメール発信するプランもあります。

【出展申込み】

国内からの一般展示及びmini/ソリューションコーナー、「JASIS WebExpo(R)」については、JASISオフィシャルサイトにて、オンラインで出展の申込みを受け付けます。

1) 一般展示、新技術説明会

例年、出展社の90%を占める基本の出展規格で、1小間(3m×3m=9m2)あたり33万円(会員価格)です。

なお、会員外の場合、別途1社あたり15万円が必要となります(いずれも消費税別)。

ご出展を申込みいただくと、JASIS 2025併催の新技術説明会での発表が可能となります。

新技術説明会発表の価格は、30分枠10万円、60分枠16万円です。

2) mini/ソリューションコーナー

分析機器・科学機器に関するソリューション全般(受託分析、試料作成、サンプリング器具、実験器具、標準物質、センサー、コンポーネント、部品、分析・解析用ソフト、分析・解析用データベース等)の出展を募集します。

出展価格は、会員価格12万円、会員外価格19万円、カタログ展示は1スペースにつき会員価格3万円、会員外価格6万円(いずれも消費税別)から出展いただけます。

3) JASIS WebExpo(R)

出展社製品・技術紹介の資料PDFファイル、動画、自社へのURLリンク等を、JASIS オフィシャルサイトで10点以上掲載できます。

また、閲覧者連絡先を取得することが可能なプランも用意されました。

1.5万円〜200万円まで多様な出展パターンがあります。

