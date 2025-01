TikTokなどのショート動画共有プラットフォームは世界中で強い人気を博していますが、多くの保護者はこれらのアプリの使用が子どもの学力低下につながるのではないかと懸念しています。そこで中国の研究チームが、ショート動画共有プラットフォームの使用と学業成績の関連性を調べたところ、「ショート動画共有プラットフォームの使用時間が長い子どもほど学業成績が低い」という結果が明らかになりました。

The relationship between short video usage and academic achievement among elementary school students: The mediating effect of attention and the moderating effect of parental short video usage | PLOS ONEhttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309899New TikTok research: Short video use linked to lower academic performance in childrenhttps://www.psypost.org/new-tiktok-research-short-video-use-linked-to-lower-academic-performance-in-children/中国の保護者は子どもの教育に熱心ですが、子どもたちの間では中国版TikTokの抖音(Douyin)や快手(Kwai)などのショート動画共有プラットフォームが人気であり、これらのプラットフォームが子どもの学業成績に及ぼす影響について議論されています。そこで中国科学院の研究チームは、ショート動画共有プラットフォームの使用と学業成績の関連性について調査するため、深セン市の都市部や郊外の小学校に通う小学生1052人を対象にした研究を行いました。研究では、小学生にショート動画共有プラットフォームの使用習慣についてのアンケートを実施したほか、保護者にも自身のメディア使用や子どものスクリーンタイムについて質問しました。また、注意の幅広さや安定性、割り当て、移行に関する能力を測定するために設計されたテストで小学生の注意力を測定し、主要科目の公式試験のスコアを通じて学業成績を評価しました。収集したデータを分析した結果、小学生がショート動画共有プラットフォームを使用する時間と学業成績の間に、有意な負の相関があることが示されました。つまり、ショート動画共有プラットフォームの使用時間が長い子どもほど、学業成績が悪いことがわかったというわけです。また、ショート動画共有プラットフォームの使用と注意力にも負の相関があり、ショート動画をたくさん見る小学生は学業課題に集中し続けるのが困難でした。加えて、注意力の低さが学業成績の低下と相関していると報告されていることから、ショート動画共有プラットフォームの使用と学業成績をつなげる潜在的な経路は「注意力」であることが示唆されています。さらに、親のショート動画共有プラットフォームの使用時間が長いほど、子どものスクリーンタイムと注意力の間に強い負の相関が発生することもわかりました。この関連性は、子どもが親の習慣や態度を模倣することによって説明できるとのこと。また、親のスクリーンタイムが長いと親子の交流が減り、それが子どもの集中力や学習に影響を及ぼす可能性も指摘されています。その一方で、親のショート動画共有プラットフォームの使用時間が少なかった場合、子どものスクリーンタイムが注意力に及ぼす悪影響が緩和されました。これらの知見は、家庭環境が子どものメディア習慣や認知機能に潜在的な影響を及ぼすことを示唆するものです。将来的には縦断研究を採用したり、視線追跡といった客観的な行動測定を統合したりすることで、注意力とメディア使用の関連性をより正確に評価できる可能性があります。また、より多様な文化的・地域的な被験者を対象にすることで、知見を一般化することもできます。研究チームは、「この研究は学校と家庭に実用的なガイダンスを与え、将来の研究の基礎を築くものです」「今回の知見は、家庭での教育とメディアリテラシーを統合した革新的なアプローチを模索する道を開き、研究結果を教育のための実践的な方法論に変換することを促進します」と述べました。