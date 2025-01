キヤノンが複数のスマートフォンを接続することによって簡単にマルチアングルでのライブ配信ができるアプリ「Live Switcher Mobile」をリリースしました。対応OSはiOS 16/17/18とiPadOS 16/17/18で、接続が確認されているのはiPhoneかiPadのみとなっており、キヤノンのカメラを利用することはできませんが、今後対応予定だとのことです。

Live Switcher Mobile | マルチアングルライブ配信が誰でも簡単にできるスマホアプリhttps://lsm.ssw.imaging-saas.canon/lsm/ja/lsm.htmlライブ配信用iOSアプリ“Live Switcher Mobile”の提供を開始 ワンタッチでのカメラ切り替えにより簡単にマルチアングルでのライブ配信を実現 | キヤノングローバルhttps://global.canon/ja/news/2025/20250120.html「Live Switcher Mobile」をApp Storeでhttps://apps.apple.com/jp/app/live-switcher-mobile/id6466403288Canon’s new livestreaming app doesn’t support Canon camerashttps://www.engadget.com/entertainment/streaming/canons-new-livestreaming-app-doesnt-support-canon-cameras-161930211.htmlCanon’s new app lets you live stream from multiple cameras, just not Canon’s - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/20/24347729/canon-app-live-switcher-mobile-streaming-ios-ipados-iphone-ipad「Live Switcher Mobile」は、同じWi-Fiネットワークに接続した最大3台のiPhone・iPadのカメラをワンタッチで切り替えることで、簡単にマルチアングルライブ配信を行えるようにするiOS・iPadOS向けアプリです。Live Switcher Mobile紹介 (Canon Official) - YouTubeアプリは基本無料で利用可能。画面は横向き・縦向きの両方に対応しているほか、配信画面へのテロップや装飾効果、ワイプの挿入、YouTube LiveやFacebook Liveのコメント配信、映像録画などが可能。一方、ワイプの拡縮移動や画像のオーバーレイ、広告非表示、ライブ配信画面上の透かし画像非表示、解像度切り替えが有料機能となっています。主な仕様無償プラン有償プラン縦ライブ配信/横ライブ配信○○カメラ映像の切り替え○○Picure in Picture(ワイプ)表示○○テロップ(テキストを編集し映像上へ重ねて表示)○○サブスマホのスクリーン配信(ブロードキャスト対応)○○視聴者コメント表示(YouTube Live/Facebook Live)○○ライブ配信プラットフォームへのcustom RTMP接続○○録画機能○○音声ミキシング(映像音声を別のスマホから取得して配信)○○外部音声入力○○転送データ量(6Mbps/3.5Mbps)切替対応○○Picure in Picture(ワイプ)の映像の拡縮移動✕○画像オーバーレイ(自由に選んだ静止画を映像上へ重ねて表示)✕○広告非表示✕○ライブ配信画面上の透かし画像非表示✕○解像度(FHD/HD)切替対応✕○なお、「スマートフォンのカメラではなく、キヤノン製デジタルカメラで撮影した映像を使いたい」という要望があると考えてのことか、FAQには「キヤノンのカメラと接続することはできますか?」という質問が用意されていて「現時点では接続できません。今後対応予定です。」という回答が示されています。ちなみに、キヤノンのデジカメをPCに接続してウェブカメラとして使いたい場合には、「EOS Webcam Utility」を使えばOKです。EOS Webcam Utility:レンズ交換式カメラ・レンズ|個人|キヤノンhttps://personal.canon.jp/product/camera/software/webcam-utilityただし、使える内容が国によって異なるようで、アメリカでは「EOS Webcam Utility」でキヤノンのデジカメを接続しても制限が多く、制限解除のためには月額4.99ドル(約780円)か年額49.99ドル(約7800円)のサブスクリプション加入が必要だとして、ソフトウェアエンジニアでカメラマンのロマン・ジップ氏が苦情を述べています。No, you can't use your $6,299.00 Camera as a Webcam. That will be $5 - Roman Zipphttps://romanzipp.com/blog/no-you-cant-use-your-6299-canon-camera-as-a-webcam