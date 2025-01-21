ÂçÁÒ»ÎÌç¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤½é¤ÎÉ×ÉØÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö¾Ð´é¤È¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤¬19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ºÊ¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤ÎÉ×ÉØ½éÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¡ÛÂçÁÒ»ÎÌç¤ÈºÊ¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÌþ¤ä¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¡Ê³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡Ë¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÂçÁÒ»ÎÌç¡£2022Ç¯10·î¤Ë¡É¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂçÁÒ¤Ï19Æü¡¢¡Öº£·î¹æ¤Î»¨»ïSweet2·î¹æ¤ÇÉ×ÉØ¤ÇÉ½»æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¼¤Ò¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä½ñÅ¹¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤â¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡©½é¤ÎÉ×ÉØÉ½»æ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÈÉ½»æ¤òÌ³¤á¤¿¡Øsweet¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡¡¾Ð´é¤È¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½»æ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºòÆüÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡¡Á¢¤Þ¤·¤¤¡¡¤º¤Ã¤ÈËöÄ¹¤¤¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÁð磲¹ä¤Î¥Ç¥Ë¥àÅ¸¤Ø¡ÄÂçÁÒ»ÎÌç¡¢ºÊ¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È3ÅÀ¡ÛÂçÁÒ»ÎÌç¤ÈºÊ¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÌþ¤ä¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¡Ê³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡Ë¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÂçÁÒ»ÎÌç¡£2022Ç¯10·î¤Ë¡É¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÂçÁÒ¤Ï19Æü¡¢¡Öº£·î¹æ¤Î»¨»ïSweet2·î¹æ¤ÇÉ×ÉØ¤ÇÉ½»æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¼¤Ò¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä½ñÅ¹¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤â¤¦¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¼¡©½é¤ÎÉ×ÉØÉ½»æ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÈÉ½»æ¤òÌ³¤á¤¿¡Øsweet¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡¡¾Ð´é¤È¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½»æ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºòÆüÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡¡Á¢¤Þ¤·¤¤¡¡¤º¤Ã¤ÈËöÄ¹¤¤¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÁð磲¹ä¤Î¥Ç¥Ë¥àÅ¸¤Ø¡ÄÂçÁÒ»ÎÌç¡¢ºÊ¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤Î¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¸ø³«