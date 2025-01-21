¹ñµ»´Û¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¿ÆÊý¤Î¥Ñ¥ó²°¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡©¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¥¬¥Á¥ã¤¬¿Íµ¤¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤ë
¡¡Ï¢Æü¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤¬Â³¤¯Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡£ÈÖ¶¸¤ï¤»Â³¤¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÅÚÉ¶¾å¤Î¼èÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñµ»´Û¤òË¬¤ì¤ë´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ÛÆâ¤ÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÎÂ¸ºß¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ÛÆâ¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¾ì½ê¤Î¸þÀµÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÎ¯ÀÊ¤ÎÃåÊªÈþ¿Í¡×¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤â
¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¿ÆÊý¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡¡1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñµ»´Û¤ÎÁêËÐ´ÑÀï¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦Ï·É×ÉØ¤Ë¤³¤¦¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¿ÆÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µ²£¹Ë¡¦ÂçÇµ¹ñ¤Î¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Î¤³¤È¡£¹ñµ»´Û¤Î1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Î°ì³Ñ¤Ç¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó²°¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó²°¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ñ¥ó¤¬ËÜ¾ì½êÃæ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÁêËÐÃ´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥ó²°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯5·î¾ì½ê¡£²£¹Ë¿©¥Ñ¥ó¡Ê500±ß¡Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¥á¡¼¥×¥ë¡Ê600±ß¡Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¤¢¤º¤¡Ê600±ß¡Ë¤¬ÄêÈÖ¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Ï180¸Ä¡¢ÅÚÆü¤Ï300¸Ä¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ï¢Æü´°Çä¤È¤¤¤¦Âç¿Íµ¤´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿Æü10¿©¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¿©¥Ñ¥ó¡Ê800±ß¡Ë¡¢µ¨Àá¤Î¥Ñ¥ó¹È¤¤¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ê600±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêÉÊ¤âÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Ï¼«¤é¤¬¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤Æ3¡Á4»þ´Ö¤ÏÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ö¥ì¤Î¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÆÊý¤¬Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤¬µÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î5·î¾ì½ê¤ÇÆÍÁ³ÊÄÅ¹¤Ë¡£ËÁÆ¬¤ÎÏ·É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¿ÆÊý¤Î¥Ñ¥ó²°¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥ó²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤ÏÁêËÐ¥¬¥Á¥ã¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¿ÆÊý¤Î¥Ñ¥ó²°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¬¥Á¥ã¤¬¿Íµ¤¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêËÐ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÊÄº¿¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶¨²ñÆâ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯3·î¤ËÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤ÎºÆÁª¸å¤Î¿·ÂÎÀ©¤Î¿¦Ì³Ê¬¾¸¤Ç¡¢¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤ÏÁí¹ç´ë²èÉôÄ¹·ó¹ÊóÉôÄ¹¤«¤é¶µ½¬½ê½êÄ¹¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¡£¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤¬Í×¿¦¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤ÎÊÄº¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¡×
¡¡¥Ñ¥ó²°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÁêËÐ´ÑÀï¤ËÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿²¼ª¤Ë¿å¡£ËÁÆ¬¤ÎÏ·É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¿ÆÊý¤Î¥Ñ¥ó²°¤ò³Ú¤·¤ß´ÑÀï¤ËÍè¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¼ÇÅÄ»³¿ÆÊýËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¥Ñ¥ó²°¤Ï¡Ë¤ä¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¹ÊóÉô¤ò³°¤ì¤Æ¡¢¶µ½¬½êÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£ËèÆüÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ê¤ãÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂç¤ÇÆþ¾ì¼Ô¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ´ÛÆâ°û¿©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Åö»þ¹ÊóÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹âºê¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦¶â³«»³¡Ë¤ÎÈ¯°Æ¤Ç½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ºÆ³«¤ò´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£