Åê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÉª¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Î¡È¿·¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡É¤ò¼´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ø¤Î´üÂÔ¡¢ÂÇ·âÀìÇ°¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹¥±Æ¶Á¤â
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¡¢DH¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥óMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤À¡£2ÅÙ¤ÎÉª¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤¿ÂçÃ«¤Ï¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÉü³è¤«¡¡SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡2023Ç¯9·î¤Ë¼õ¤±¤¿2²óÌÜ¤Î±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÌó1Ç¯È¾¨¡¨¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬¡¢ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤ò¤Ä¤¤¤ËÉü³è¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Ã¦±±¤ÇÄË¤á¤¿º¸¸ª¤ò2024Ç¯11·î¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢3·î¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö5·î¤Þ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ÆóÅáÎ®¤Î²ò¶Ø¤Ï6·î°Ê¹ß¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡1·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¥í¥¹¶á¹Ù¤Î¥Þ¥é¥Ê¥µ¹â¹»¤ÇÅêµå¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬SNS¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£2Êâ¤Û¤ÉÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ±¦ÏÓ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤Ã¤ÆÅê¤²¹þ¤à¤Ê¤É¡¢Åê¼êÉü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸ÅÀîÀ°·Á³°²Ê°å±¡±¡Ä¹¤Î¸ÅÀîÂÙ»°»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤Ç¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÏÀµ¾ï¤Ê¶ÚÆù¤âÊÑÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤è¤ê¤â2²óÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤è¤ëÁ´¿È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê½ÀÆðÀ¡¢¶ÚÎÏ¤Ê¤É¡Ë¤Î²þÁ±¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¶ºÀµ¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡1983Ç¯Åö»þ¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤¿±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Â¼ÅÄÃû¼£»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öð×ÂÓ¤¬¤â¤¦°ìÅÙÀÚ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤ë»þ¤ËÉª¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢Éª¤Î³ÑÅÙ¤òÃí°Õ¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¤²Êý¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ÆµåÂ®¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
1²óÌÜ¤Î±¦Éª¿ÙÂÓ°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ÇÅêµåÆâÍÆ¤¬°ìÊÑ
¡¡2018Ç¯¥ª¥Õ¤Ë1²óÌÜ¤Î±¦Éª¿ÙÂÓ°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤ÈÅêµåÆâÍÆ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÃæ¿´¤Ç¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼ê½Ñ¸å¤Ï¡ÈËâµå¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼·Ï¤Îµå¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨ÊÑ²½µå¤ÎµåÂ®¤¬¿¤Ó¡¢Í¿»Í»àµåÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡×¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¿ÙÂÓ¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡1990Ç¯¤È1994Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¤ÆÆð¹ü½üµî¼ê½Ñ¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µºå¿À¤ÎÃæ¹þ¿»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¡ÊÄ¾µå¡Ë¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Éª¤¬¿¤Ó¤Æ¼ê½ÑÉô¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÉª¤ò¾¯¤·È´¤¡ÊÁ°¤Ë½Ð¤·¡Ë¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶öÁ³¡È¿¿¤Ã¥¹¥é¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Û¤É¶Ê¤¬¤é¤º¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¿Ä¤ò³°¤·¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤Ï¼ê½ÑÁ°¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯°ú¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«·¯¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤âÆ±ÍÍ¤ÎÅê¤²Êý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÇØÃæ¤«¤éµå¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡£ÂçÃ«·¯¤âÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°ã¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï°ã¤Ã¤¿µå¼ï¤Ë±Ç¤ë¤Ï¤º¡£¤µ¤é¤ËÉª¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Îµå¼ï¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Î¡È¿·¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡É¤ò¼´¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤¬Åêµå¤Ë¥×¥é¥¹
¡¡ºòÇ¯ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤³¤È¤¬Åêµå¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤«¤éÌî¼ê¡¢¤½¤Î¸å¤µ¤é¤ËÅê¼ê¤Ø¤ÈºÆÅ¾¸þ¤·¤·¤Æ¡Ö¾¾°æ½¨´î¥¥é¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µºå¿À¤Î±ó»³¾©»Ö»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ìî¼ê¤«¤éÅê¼ê¤ËºÆÅ¾¸þ¤¹¤ë»þ¡¢1Ç¯¤«¤±¤ÆÌî¼ê¤«¤éÅê¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ìî¼ê¤Ï¶¯¤¤¶ÚÎÏ¤ò¡¢Åê¼ê¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç½À¤é¤«¤¤¶ÚÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«·¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ©µåÎÏ¤è¤êÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤â±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤È¸µ¡¹¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¶ÚÆù¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨ºòµ¨¤Ï¡¢ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁöÎÝ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£Â¹ø¤Î¶ÚÎÏ¤ä½ÖÈ¯ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢Åê¼ê¤ËÉ¬Í×¤Ê²¼È¾¿È¤Î°ÂÄê¤È½³¤ê¤Î¶¯¤µ¤Ç¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Î3ÅÙ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò´Þ¤á9ÅÙ¤â¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¡Ê¸½¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¹Å¼°ÌîµåÉô´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÎ¼«ÂÎ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£½Ñ¸å¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÇ¯Îð¤ä¥Á¡¼¥à¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÂçÃ«·¯¤â2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿±»ô¹îÏº
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯1·î31Æü¹æ