¡Ú¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Û¹Åç¸©»º¡Ö²´éÚ¡×¤Î°®¤ê¤¬110±ß¡ªìÔÂô¤Ê¡ÖËÜËîÂç¤È¤í¡×¤Ë¡Ö¤È¤é¤Õ¤°¡×...¹ë²Ú¤Ê¡Ö²´éÚ¤ÈÆÃÁª¤Í¤¿º×¤ê¡×³«ºÅ¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Ï¡¢2025Ç¯1·î21Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê ²´éÚ¡Ê¤«¤¡Ë¤ÈÆÃÁª¤Í¤¿º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²´éÚ¡¢¤Õ¤°¡¢¤¢¤ï¤Ó...ÆÃÁª¥Í¥¿¤¬¤ªÆÀ
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤Î¡Ö¹Åç¸©»º ²´éÚ°®¤ê¡×¤ä¡¢Ãº²Ð¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö³û¤Ä¤¯¤Í·³´Ï¡×¤¬110±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¹Åç¸©»º ²´éÚ°®¤ê
ÉÍè§¤Ç¤·¤¿²´éÚ¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï110±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦³û¤Ä¤¯¤Í·³´Ï
ÆÃÀ½¥¿¥ì¤Ç´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï110±ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤¢¤ï¤Ó¡×¤ä¡¢¥È¥é¥Õ¥°¤ÎÈé¤Î¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤¢¤ó¤¤â¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤È¤é¤Õ¤°Èé¤Î¤¢¤ó¤¤âÏÂ¤¨·³´Ï¡×¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£
»êÊ¡¤Î°ì´Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢»é¤Î¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡ÖÃÏÃæ³¤»º ËÜËîÂç¤È¤í¡×¤ä¡¢¥Õ¥°¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹âµé¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖµÜºê¸©»º ¤È¤é¤Õ¤°¡×¤Ê¤ÉìÔÂô¤Ê¤ª¼÷»Ê¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÉÊ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ï¤Þ¼÷»Ê¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×80¿Í¤Ë¤ª¿©»öÍ¥ÂÔ·ô2500±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï1·î21Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡£¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È±þÊç¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô