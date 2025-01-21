STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤±¤¬¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤ÏÄ´ººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶èÈþ±à£³¾ò£²ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»£³£¶¹æ¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯1·î21Æü¡Ë¸áÁ°£±£°»þ¤´¤í¡¢´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬Æ¬¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ¾è°÷¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡¢

¸½¾ì¤Ï¸½ºß¡¢ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸òÄÌÀ°Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£