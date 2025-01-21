Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¤«¤é°ìÅ¾²¼Íî¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å½é¤Î³ô¼°¼è°ú
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¸å½é¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿21Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¾®Éý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢²¼Íî¤ØÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ°¤¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁ°Æü¤Î½ªÃÍÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ49±ß27Á¬¹â¤Î3Ëü8951±ß77Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï261±ß¹â¤Î3Ëü9163±ß¤Ç¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ300±ßÄ¶¤Ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½ðÌ¾¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÆ³Æþ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½¢Ç¤½éÆü¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¡¢¡Ö´ØÀÇÆ³Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤Ê·Ù²ü´¶¤¬¸åÂà¤·¤¿¡×¡ÊÂç¼ê¾Ú·ô¡Ë¤¿¤á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡Ö¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ø¤Î´ØÀÇÈ¯Æ°¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï²¼Íî¤ØÅ¾¤¸¤¿¡£