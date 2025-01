【X年後の関係者たち あのムーブメントの舞台裏#82「ムシキング」】1月27日23時~放送予定放送局:BS-TBS

TV番組「X年後の関係者たち あのムーブメントの舞台裏」#82にてアーケードゲーム「ムシキング」特集が1月27日23時より放送する。

「X年後の関係者たち」は大ヒット企画の“関係者同窓会”をコンセプトに、メイプル超合金のカズレーザーさんをMCに「なぜブームになったのか?」、「ヒットとなる過程には何が」などのその舞台裏に迫る番組となっている。

今回は2003年に稼働したアーケードゲーム「甲虫王者ムシキング」が特集される。

出演者

【[ムシキング編] リアルな甲虫のカードと白熱のバトルで大ヒットも5年で稼働停止に…その光と闇を紐解く「X年後の関係者たち」1/27(月)夜11時】

MC:カズレーザー(メイプル超合金)

<関係者>

根布谷朋範(ムシキング ゲームデザイナー)

西山太郎(大会運営担当)

池田裕輝(カード/グラフィックデザイン担当)

阿部活(「小学二年生」元編集長)

<VTR出演>

植村比呂志(ムシキング チームリーダー)

※敬称略

