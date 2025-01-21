「フォートナイト ORIGIN チャプター1 シーズン2」が1月31日より配信開始か。公式Xにてポストが投稿
1月21日 投稿
Epic Gamesは1月21日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」に関するポストを投稿した。
様々な情報を発信する「フォートナイト」の公式Xは「2025.1.31 ティルテッドで会おう」というメッセージとともに画像を投稿した。こちらの画像には「フォートナイト ORIGIN チャプター1 シーズン2」と記載。本作では2024年12月6日より「フォートナイト ORIGIN チャプター1 シーズン1」が再登場したが、これに続くアップデートの予告となっている。
【フォートナイト ORIGIN: チャプター1 シーズン1 - ゲームプレイトレーラー】
2025.1.31- フォートナイト (@FortniteJP) January 21, 2025
ティルテッドで会おう。 pic.twitter.com/vVPKWyd4rk
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