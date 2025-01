スターバックスのバレンタインシーズン第2弾ビバレッジとして「ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ」が登場。

バレンタイン本番期ならではの華やかさが目をとらえて離さない、まるでルビーのような美しいピンク色が目を引く一杯です☆

スターバックス「ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ」

価格:持帰り 736円(税込)/店内利用 750円(税込)

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月14日(金)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

サイズ:Tallサイズのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

スターバックスバレンタインシーズンのラインナップに、ベリーのような味わいと鮮やかなピンク色で注目される「ルビーチョコレート」を一部使用した「ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ」が仲間入り。

「ルビーチョコレート」はルビーカカオ豆を使用した、フルーティーな酸味、ベリーのような風味をもつチョコレートです。

口溶けが滑らかで、ミルクチョコレートに近いクリーミーな質感を持ちながらも、華やかな酸味がアクセントとなり、軽やかな味わいが楽しめます。

「ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ」には「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」と「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」のとろっ、ザクっ、ふわっのメニュー構成はそのままに、ボディ部分に「ルビーチョコレートパウダー」を使用。

まろやかな味わいの中に、ほんのりベリーのような鮮やかな風味が楽しめる一杯です。

ルビーのような華やかなピンク色のボディに、ショコラソースやチョコレートホイップのコントラストが際立ちます。

さらにトップに振りかけた金粉パウダーがきらっと輝く、見た目も華やかな一杯です。

また、カカオ本来のビターな味わいが溶け合う「とろっ」と滑らかなショコラソース、「ザクっ」とした食感が楽しいクランチチョコレートクッキー、「ルビーチョコレートパウダー」も使用。

鮮やかなラズベリーのような風味を感じられるフラペチーノ、「ふわっ」とした口どけの良いチョコレートホイップとカカオの濃厚な味わいが楽しめるショコラソースも魅力です。

多様なチョコレートの味わいや食感で織りなす、チョコレートのシンフォニーでスターバックスバレンタインのフィナーレを飾ります。

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員を対象に先行販売

先行販売期間:2025年1月22日(水)〜1月23日(木)

対象メニュー:ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ

利用方法:「Mobile Order & Pay」で注文するか、スターバックス コーヒー ジャパン公式アプリ内二次元コードを店頭レジで提示ください。

ロイヤルティ プログラム「Starbucks(R) Rewards(スターバックス(R) リワード)」会員を対象にした先行販売を実施。

「ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ」を発売日に先駆けて一足早く楽しむことができます。

スターバックス リワード会員限定「バレンタインギフト」Digital Wall Paper

購入対象期間:2025年1月15日(水)〜2月14日(金)

対象メニュー:クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ、ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ、ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ

利用手順:スターバックス(R) リワード会員対象のフラペチーノをすべて購入すると、公式アプリのInboxおよびメールで待ち受けプレゼント用のダウンロードリンクが届きます。(メッセージは1/23以降に順次配信)

※プレゼントは実施期間中の購入回数に関わらず1人1回のみとなります。

期間中対象メニューをすべて購入された方に、オリジナルのDigital Wall Paperをプレゼント。

画像をダウンロードして待ち受けやカレンダーとして利用することができます。

個性豊かなチョコレートの音色を重ね合わせてこの時期ならではの特別な体験が楽しめる画像です。

※決済方法、その他の条件などの詳細につきましては、キャンペーンページから確認ください

それぞれ全く異なる味わいが体験できるチョコレートのオーケストラを、心高鳴るバレンタインシーズンに楽しめるフラペチーノ。

スターバックスの「ルビー ショコラ シンフォニー フラペチーノ」は、2025年1月24日より販売開始です☆

※使用しているチョコレートのうち、ルビーチョコレートは0.8%以上です

※画像はイメージです

