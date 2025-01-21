¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÊóÆ»¤ÇÍð¹â²¼¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö°ìÎ§´ØÀÇ²ÄÇ½À¤¢¤ë¤¬¤Þ¤À½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÊóÆ»¤ÇÍð¹â²¼¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö°ìÎ§´ØÀÇ²ÄÇ½À¤¢¤ë¤¬¤Þ¤À½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹·×²è¤À¤È¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±ÊóÆ»¤ò¼õ¤±ËÇ°×Ëà»¤¡¦ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°ºÆÇ³¤Ç¥É¥ë¤¬µÞÆ¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ç±ß¤âµÞÆ¤·¤¿¡¢ÊÆ³ôÀèÊª¤ÏµÞÈ¿Íî¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö°ìÎ§´ØÀÇ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£²áÅÙ¤ÊËÇ°×Ëà»¤¡¦ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬´ËÏÂ¤·¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇã¤¤¤Ï°ìÉþ¡£ÊÆ³ôÀèÊª¤â¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹·×²è¤À¤È¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±ÊóÆ»¤ò¼õ¤±ËÇ°×Ëà»¤¡¦ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°ºÆÇ³¤Ç¥É¥ë¤¬µÞÆ¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ç±ß¤âµÞÆ¤·¤¿¡¢ÊÆ³ôÀèÊª¤ÏµÞÈ¿Íî¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö°ìÎ§´ØÀÇ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£²áÅÙ¤ÊËÇ°×Ëà»¤¡¦ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬´ËÏÂ¤·¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇã¤¤¤Ï°ìÉþ¡£ÊÆ³ôÀèÊª¤â¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£