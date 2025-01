É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤À¤±¡ª·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÖÎ¹Èñµ¬Äø¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¡Ã¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë¡×

経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、オンラインで出張旅費規程を作成できる「旅費規程のサンプル|テンプレート|オンライン完結」を提供しています。

■「旅費規程のサンプル|テンプレート|オンライン完結」について

「旅費規程のサンプル|テンプレート|オンライン完結」は、オンラインで旅費規定を作成できるサンプル文を含んだテンプレートです。

基本的な規定はサンプルが記入されているため、必要な部分だけ修正するだけで作成できます。

会社名や本社住所など基本事項、出張の定義と日当額を入力するだけで作成できる、オンライン完結のテンプレートです。

旅費規定に必要な事項が不足している問題が生じるリスクがありますが、専門家が作成しているため、そのような問題が生じません。

なお、旅費規定を作成するならば、出張報告書も作成することが重要です。

■旅費規程テンプレート作成ツールの使用例

出張旅費規程は、オンラインテンプレートへ情報を入力していくことで作成できます。

入力結果はページ下部に反映されます。

