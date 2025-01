WOWOWがCL最終節に全18試合同時ライブ視聴を実施！ お笑い芸人・カカロニがゲスト出演「一緒に楽しみましょう！！」

WOWOWは21日、全18試合が同時刻にキックオフする「UEFAチャンピオンズリーグ(CL)」リーグフェーズ最終節の各試合映像を、スコアや順位表と共に切り替えながら視聴する『リーグフェーズMatchday8 全18試合・同時ライブ視聴チャンネル』の配信を実施することを発表した。順位の変動によって、決勝トーナメントでの対戦相手が試合中にリアルタイムで変動する臨場感を楽しめる、新しい視聴スタイルをサッカーファンに提供。「WOWOWオンデマンド」に加えて「WOWOWサッカー公式YouTubeチャンネル」でも生解説を配信する(※YouTubeでは試合映像は視聴できない)とのこと。

なお、『リーグフェーズMatchday8 全18試合・同時ライブ視聴チャンネル』の解説は、欧州サッカーに精通し、大会レギュレーションや最新情報などを伝えるフリーライターのミムラユウスケさん、進行は原大悟アナウンサー。さらにゲストとして、お笑い芸人の中でもサッカー通で知られるカカロニの二人がWOWOW初登場。1月29日(29時キックオフ)に行われるリーグフェーズ最終節を新しい見方で盛り上げる。まさかチャンピオンズリーグのお仕事を頂けるとは!感無量です!僕は中学、高校の時はミランが大好きで応援してました!夜更かしして見たイスタンブールの悲劇(僕はミランファンだったので)の事はまだ脳裏に焼き付いて離れません。そして2006-07でリベンジを果たし感動した事も覚えています。そんな感動を皆さんと一緒に分かち合える機会を頂けたのは本当に嬉しいです。皆さん!僕達と一緒に楽しみましょう!!」中1の春、夜更かしして初めて見たチャンピオンズリーグの試合で、フィーゴがマンチェスター・ユナイテッドから天才的なループを決めました。あれから21年、たくさんの奇跡と憧憬を見せてくれたCLの面白さを伝える側になれてとても光栄です!夜更かしして1人で見てる方が『こいつと見てると楽しい』と友達と見てる気分になってもらえるよう、全力で楽しみたいと思います!『リーグフェーズMatchday8 全18試合・同時ライブ視聴チャンネル』・1月29日(水)28時配信開始/29時試合開始予定・WOWOWオンデマンド/WOWOWサッカー公式YouTubeチャンネルにてライブ配信バルセロナ vs アタランタブレスト vs レアル・マドリードマンチェスター・シティ vs クルブ・ブルッヘインテル vs モナコPSV vs リヴァプールバイエルン vs スロヴァン・ブラチスラヴァジローナ vs アーセナルユヴェントス vs ベンフィカシュトゥットガルト vs パリ・サンジェルマンアストン・ヴィラ vs セルティックレヴァークーゼン vs スパルタ・プラハザルツブルク vs アトレティコ・マドリードディナモ・ザグレブ vs ミランリール vs フェイエノールトドルトムント vs シャフタール・ドネツクヤングボーイズ vs ツルヴェナ・ズヴェズダシュトゥルム・グラーツ vs ライプツィヒスポルティング vs ボローニャ