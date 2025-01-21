¡ÚÂÎÁà¡Û½÷»Ò¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡¦Â¼¾åçý°¦¤µ¤óà¸ÞÎØÃÄÂÎ¥á¥À¥ëá¤Ø¡Ä¸ì¤Ã¤¿¿·¥¨¡¼¥¹¡õµÜÅÄãù»Ò¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¼ïÌÜÊÌ¾²¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼¾åçý°¦¤µ¤ó¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²£´Ç¯£±£±·î¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç½÷»ÒÂåÉ½¤Î¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¡ÖÃÄÂÎ¥á¥À¥ë¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿£±£¹£¶£´Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾åÃÄÂÎ¤ÎÉ½¾´Âæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³ÃÍ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¼ø¤¹¤ë¹½¤¨¡£º£²ó¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥«¥®¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¸½Ìò»þÂå¤ÏÃÄÂÎ¤Ç¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤ËÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡Â¼¾å¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Â¼¾å¡Ë¡¡ÃÄÂÎ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÍß¤·¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎ¤Ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿»þ¤«¤Ê¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥á¥À¥ë¼è¤í¤¦¤Í¡¢¹Ô¤±¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥À¥ë¼è¤ì¤¿¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÎÃ£À®´¶¤Ï¤¹¤´¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌó£²¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡¡
¡¡Â¼¾å¡¡ÂÎÁà¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤â¥á¥À¥ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë»ä¤â³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢£´Ç¯¡¢£¸Ç¯¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï£´Ç¯¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¡£ÀµÄ¾¥á¥À¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç²áÄø¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£¤Ï¤Þ¤À¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥á¥À¥ë¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁÀ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹ç½É»þ¤ÎºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎ¤Ï£¸°Ì¤À¤Ã¤¿
¡¡Â¼¾å¡¡Í½Áª¤ÏµÞ¤¤ç£´¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³ÆÁª¼ê¤¬¥ß¥¹¤Ê¤¯±éµ»¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯Í½Áª¡¢·è¾¡¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶¥µ»ÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤À¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÃÄ·ë¤¹¤ë¤Î¤âÂç»ö¤À¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó£Ä¥¹¥³¥¢¡Ê±éµ»²ÁÃÍÅÀ¡Ë¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤µ¤È¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÁ´°÷¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿Ç¯¤«¤«¤±¤Æµ»½ÑÎÏ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢¸ÞÎØ¤Î·è¾¡¤ÎÆü¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥®¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï
¡¡Â¼¾å¡¡´ßÎ¤ÆàÁª¼ê¡Ê£±£·¡á¸ÍÅÄ»Ô£Ó£Ã¡Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¼ïÌÜÊÌ¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤â¤Ã¤È¤¤¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÅÀ¿ô¤¬¼è¤ì¤ëÁª¼ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤¿Á´ÆüËÜ½÷²¦¡¦µÜÅÄãù»Ò¡Ê£²£°¡á½çÂç¡Ë¤ÎÉü³è¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡Â¼¾å¡¡¤³¤³²¿Ç¯¤«¤ÏÆüËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÊ¿¶ÑÂæ¤Ç¡ÊÆ¼¡Ë¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¤â·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÄÂÎ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¤âÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤òÈ¿¾Ê¤·¤ÆºÆ¤Ó¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤«¤éÂåÉ½¤ËÌá¤Ã¤Æ¤È¶¯Í×¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦ÃæÀ¾¿òÂÀ¡Ë
¡¡¡ù¤à¤é¤«¤ß¡¦¤Þ¤¤¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯£¸·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ¡¦¾®Ê¿»Ô½Ð¿È¡££´ºÐ¤«¤éÂÎÁà¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¾®³Ø£¶Ç¯¤Ç¾²±¿Æ°¤ÎÂçµ»¡Ê£ÈÆñÅÙ¡Ë¡¦¥·¥ê¥Ð¥¹¡Ê¸åÊýÊú¤¨¹þ¤ß£²²óÃèÊÖ¤ê£²²ó¤Ò¤Í¤ê¡Ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡££²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¤Ç£´°ÌÆþ¾Þ¤Ë¹×¸¥¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç£µ°ÌÆþ¾Þ¡¢¼ïÌÜÊÌ¾²¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¼ïÌÜÊÌ¾²¤Ç£²ÅÙ¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡££²£±Ç¯½©¤Ë°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¡££²£´Ç¯£±£±·î¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¡¢ÂÎÁà½÷»ÒÂåÉ½¤Î¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££²£³Ç¯£²·î¤ËÂÎÁàÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¹ÅÄÆØ»Î¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£