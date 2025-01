ONE N’ ONLY×BUDDiiS『ViVi』で合同撮影実現！テーマは「やんちゃストリート」

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ONE N’ ONLY×BUDDiiS撮影の裏側は、ViVi公式SNSでも続々アップ予定!

『ViVi』3月号(1月23日発売)に、ONE N’ ONLYの全メンバーと、BUDDiiSから選抜メンバー5名(小川史記、高尾楓弥、野瀬勇馬、大槻拓也、森愁斗)が登場。出演映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』公開を記念した合同のスペシャルシュートが実現した。

総勢11名のイケメンが集結すると、まさに圧巻。スタジオは熱気に包まれた。次々と生まれる爆イケカットとは裏腹に、和気あいあいとした現場の雰囲気の中で撮影は進行。グループの垣根を超えて、お互いにちょっかいを出し合ったり、「かっこいいよ!」と声を掛け合ったりする仲の良い姿も。

そんな11人の“わちゃわちゃ”ムードが限界突破していた撮影の裏側の様子は、ViVi公式SNSでも続々アップ予定。

撮影では『ViVi』らしい衣装も楽しんだ。今回『ViVi』が用意したテーマは「やんちゃストリート」。グループごとに、ONE N’ ONLYは“チェック”、BUDDiiSは“迷彩”でリンク感を持たせつつ、11人が集まるとオーラたっぷりの、やんちゃ集団が爆誕。

また、インタビューでは、映画についての話題はもちろん、ソロでの自己紹介やグループごとのトークも掲載される。

書籍情報

2025.01.23 ON SALE

『ViVi』2025年3月号 特別版

表紙:川村壱馬(THE RAMPAGE)

2025.01.23 ON SALE

『ViVi』2025年3月号 通常版

表紙: 藤田ニコル&嵐莉菜

