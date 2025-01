「ムーミンバレーパーク」と「メッツァビレッジ」が、開業以来、来園者数500万人を達成。

達成当日にはミニギフトが配布されたほか、“Kiitos(キートス/ありがとう)” の気持ちを込めた記念品プレゼント企画が実施されます!

ムーミンバレーパーク「総来園者数500万人記念イベント」

開催日:2025年1月25日(土)

「メッツァビレッジ」と「ムーミンバレーパーク」がある「メッツァ」が、2025年1月18日に総来園者500万人を達成。

来園者数500万人に達した当日は、ゲストにミニギフト配布が実施されました。

さらに、2025年1月25日からは総来園者数500万人記念イベントとして、感謝の気持ちを込めた記念品のプレゼントが実施されます☆

2019年3月16日にオープンし、ムーミンの物語を体験できる「ムーミンバレーパーク」は、2025年春で開業6周年。

2025年2月24日まで愛犬とともに心温まる時間を楽しめる「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR(ソポソポドッグテイルフェア)」を開催中です。

アトラクションやお食事をワンちゃんと一緒に楽しめる!ムーミンバレーパーク「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR」 アトラクションやお食事をワンちゃんと一緒に楽しめる!ムーミンバレーパーク「SÖPÖ SÖPÖ DOG TAIL FAIR」 続きを見る

また、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では、2025年1月25日より、約5,000株のチューリップが彩る「メッツァ アイスチューリップテラス」が期間限定オープン。

ともに、ゲストに愛される「メッツァ(メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク)」をこれからも目指します!

「メッツァ」オリジナルクリアファイルをプレゼント

日時:2025年1月25日(土)9:30〜16:00(予定)

場所:メッツァビレッジ インフォメーション付近特設会場

総来園者数500万人記念イベントとして、メッツァ(メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク)オリジナルクリアファイルをプレゼント。

お子さまやワンちゃんも含む、当日来園したすべてのゲストへ、“Kiitos(キートス/ありがとう)”の気持ちを込めて贈られます☆

メッツァ(メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク)社長からのメッセージ

この度は、フィンランド語で「森」を意味する自然豊かな地「メッツァ」に500万人のゲストをお迎えできたこと、謹んで御礼申し上げます。

これも、宮沢湖畔の四季折々の自然と一体となった場で、“体験”による“発見”や“気づき”を提供し、日々の生活を少し良質にしていただける場所を目指した私共メッツァビレッジ、ムーミンバレーパークの理念に共感いただいたみなさまからのご愛顧に他なりません。

これからも、両施設のブランドタグライン『余白と、暮らす。』『小さな幸せ、めいっぱい。』を胸に、スタッフ一丸となって、訪れるゲストの生活(こころ)がより豊かになるための空間やサービスを提供して参ります。

株式会社メッツァ 代表取締役社長 望月潔

株式会社ムーミン物語 代表取締役社長 小幡匡志

2025年春に開業6周年となる「ムーミンバレーパーク」が、総来園者数500万人を記念して、ありがとうの気持ちを込めたプレゼントを配布。

ムーミンバレーパークの「総来園者数500万人記念イベント」は、2025年1月25日開催です!

学生生活の思い出作りにぴったりのお得なチケット!ムーミンバレーパーク「U22パス」 学生生活の思い出作りにぴったりのお得なチケット!ムーミンバレーパーク「U22パス」 続きを見る

