奈良県北葛城郡河合町のふるさと返礼品で登場！エム・ジー・ケイ「美琴のレールガンの一撃 爆烈辛口味」

エム・ジー・ケイは、「とある科学の超電磁砲T」主人公・御坂美琴の代名詞ともいえる決め技「レールガン」をイメージした「美琴のレールガンの一撃 爆烈辛口味」が、製造の地、奈良県北葛城郡河合町のふるさと納税返礼品として登場しました。

■ラベル

【商品の特徴】

御坂美琴の優しさをイメージした“白桃の香り”と、レールガンの威力をイメージした“辛口の唐辛子味”の、甘い香りなのに辛いという新しいカフェイン栄養ドリンクです。

カフェイン量は、御坂美琴の身長161cmから「161mg」となりました。

【商品概要・販売情報】

商品名 :とある科学の超電磁砲T

「美琴のレールガンの一撃 爆烈辛口味」10本セット

ブランド:MGK NNDRINKS

価格 :寄附金額 12,000円

<掲載場所>

・ふるさとチョイスなど

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/29427/6452067?srsltid=AfmBOor1DLHBSWKn7fc_yq_VjrO7pvCQA80qrUTMb7tcMdhSF11dKWwW

【とある科学の超電磁砲<レールガン>Tとは】

『とある科学の超電磁砲』(とあるかがくのレールガン)は、J.C.STAFF制作による日本のアニメ作品。

鎌池和馬(原作)、冬川基(作画)、はいむらきよたか(キャラクターデザイン)による漫画作品『とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲』を原作とする。

第3期『とある科学の超電磁砲T』は、2018年10月7日に開催された「電撃文庫25周年記念 秋の電撃祭」のステージイベントにて制作が発表され、2020年1月から9月まで放送された。

全25話。

(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T

(C) KK/MF/K/P-R T

