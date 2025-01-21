¾¾ÅÄ¿ØÊ¿¤äÇë¸¶¸¦Æó¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥»¥¬¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤±¤¤¤µ¤Ä¤Ø¤ó¡¼¡ËVol.2¡×
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤«¤é¿·ºî¥°¥Ã¥º¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤±¤¤¤µ¤Ä¤Ø¤ó¡¼¡ËVol.2¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
·Ù»¡¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡ù
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤±¤¤¤µ¤Ä¤Ø¤ó¡¼¡ËVol.2¡×
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯5·î
Í½Ìó¼õÉÕ¡§2025Ç¯1·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹Ìó5.6cm
¼ïÎà¡§Á´7¼ï¡Ê¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡¿É÷¸«ÍµÌé¡¿¹ßÃ«Îí¡¿¾¾ÅÄ¿ØÊ¿¡¿Çë¸¶¸¦Æó¡¿°ËÃ£¹Ò¡¿½ôÉú·Ê¸÷¡Ë
²Á³Ê¡§1¸Ä440±ß¡¿BOX3,080±ß(ÀÇ¹þ)
¼ç¤Ê¼è°·Å¹¡§EC¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Û¥Ó¡¼·Ï´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¢¨³ÆÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó³«»Ï¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
2024Ç¯2·î¤Ë¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥»¥¬ ¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤±¤¤¤µ¤Ä¤Ø¤ó¡¼¡×
¿Íµ¤¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸Âè2ÃÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
³Æ¼ïEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î20Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖÉ÷¸«ÍµÌé¡×¡Ö¹ßÃ«Îí¡×¡Ö¾¾ÅÄ¿ØÊ¿¡×¤Ê¤É¡¢Á´7¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢·Ù»¡¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸Âè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤±¤¤¤µ¤Ä¤Ø¤ó¡¼¡ËVol.2¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
Â³¤¤ò¸«¤ë
©ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¾¾ÅÄ¿ØÊ¿¤äÇë¸¶¸¦Æó¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥»¥¬¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¼¤±¤¤¤µ¤Ä¤Ø¤ó¡¼¡ËVol.2¡× appeared first on Dtimes.