セガ フェイブから新作グッズ「名探偵コナン 缶バッジ(みんなといっしょーけいさつへんー)Vol.2」が登場。

警察のキャラクターたちが登場する、描き起こしイラストを使った缶バッジの第2弾です☆

セガ フェイブ「名探偵コナン 缶バッジ(みんなといっしょーけいさつへんー)Vol.2」

発売予定日:2025年5月

予約受付:2025年1月20日(月)

サイズ:全長約5.6cm

種類:全7種(江戸川コナン/風見裕也/降谷零/松田陣平/萩原研二/伊達航/諸伏景光)

価格:1個440円/BOX3,080円(税込)

主な取扱店:ECサイト、アニメ・ホビー系関連ショップなど

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

2024年2月にセガ ラッキーくじオンラインで発売され、好評だったセガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょーけいさつへんー」

人気の描き起こしイラストを使った缶バッジ第2弾が発売されます!

各種ECサイトでは、2025年1月20日より予約受付がスタート。

「江戸川コナン」をはじめ「風見裕也」「降谷零」「松田陣平」など、全7種類のデザインがラインナップされます☆

『名探偵コナン』に登場する、警察のキャラクターたちの描き起こしイラストを使った、缶バッジ第2弾が登場。

セガ フェイブの「名探偵コナン 缶バッジ(みんなといっしょーけいさつへんー)Vol.2」は、2025年5月発売予定です!

