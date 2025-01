アロフト東京銀座の「W XYZ Bar」にて、ノンアルコールハーブドリンク「アブサントヘヴン」とコラボしたイベントを開催。

「アブサントヘヴン」は「悪魔の酒」と称された「アブサン」がノンアルコールで再現されているので、お酒を飲めない人も楽しめます!

アロフト東京銀座「W XYZ Bar」アブサントヘヴン

期間:2025年1月17日(金)〜3月14日(金)

時間:12:00〜24:00

場所:W XYZ Bar(1F)

次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」では、ノンアルコールハーブドリンク「アブサントヘヴン」の期間限定イベントを開催。

アンダーグラウンドな空間を演出した「W XYZ Bar」にて「アブサントヘヴン」を使ったカクテルを楽しめます☆

18世紀ヨーロッパで生まれたアブサンは、原料に含まれるニガヨモギ由来成分が神経系に悪影響を及ぼすと疑われ、昔多くの中毒者を発生させるなど「悪魔の酒」と称されました。

一時、数々の国で発売禁止及び違法となった経緯や、ゴッホやピカソなど名だたる芸術家が愛飲していた事でも知られるお酒です!

「アブサントヘヴン」はアブサンの魅力をノンアルコールで再現し、日本国内で合法かつ安心安全に楽しめる非アルコール飲料として2023年に誕生。

20歳未満を含む若年層やアルコールが飲めない人など、誰でも楽しめる魔剤として、脚光を浴びています。

そんな「アブサントヘヴン」とのコラボレーションした、カクテルが期間限定で「W XYZ Bar」に登場します☆

ノンアルコールなので未成年でも楽しめる、新感覚のバー体験が可能です。

会場となる「W XYZ Bar」内は、ネオン管や専用ディスペンサーが施され、アンダーグラウンドな雰囲気を存分に楽しめる空間に。

最終日となる2025年3月14日(金)にはホテルとしては世界初の試みとなる、ノンアルコール・アブサン「アブサントヘヴン」を片手に楽しむ音楽イベントを開催予定です!

訪れる人すべてを魅了する、これまでにない新しい体験が待ってます。

After Granpa’s Meal

価格:2,300円(税・サ込)

ロングアイランドアイスティーを和の食卓風にツイストし、柴漬けと抹茶シュガーを添えて用意する「After Granpa’s Meal」

日本の食後の日常をモチーフに、反主流的なアプローチで表現した1杯です。

ディジェスティフ(アフター・ディナー・ドリンク)として、ノンアルコール「アブサントヘヴン」の良さをダイレクトに感じられます!

Easy Tiger

価格:2,300円(税・サ込)

スパイスを漬け込んだエスプレッソの苦みと、ノンアルコールジンのボタニカルがノンアルコール・アブサン「アブサントヘヴン」の薬草感と絶妙にマッチする「Easy Tiger」

仕上げのスモークが深い余韻を残し、桜チップスモークの怪しげな香りがアンダーグラウンドを湧きたて、妖艶な夜へと誘います☆

Devil Melonball

価格:2,500円(税・サ込)

「Devil Melonball」は、メロンと黒いホイップクリームが織りなす、妖しげなコントラストが印象的な大人のメロンソーダ。

甘美で濃密な味わいとハーブのアクセントが絶妙に調和し、アンダーグラウンドな世界観にぴったりの一杯です!

料理メニュー

メニュー名・価格:

・ケイジャンチキンとハラペーニョのスパイシータコス 1,300円(税・サ込)

・アロフトオリジナル デリ缶 1,100円(税・サ込)

カクテルとともに楽しめる、2つの料理メニューも用意。

「ケイジャンチキンとハラペーニョのスパイシータコス」は、スパイス香るチキンとハラペーニョがアクセントです。

色鮮やかな野菜や穀物を詰め合わせた「アロフトオリジナル デリ缶」は、ベジタリアン対応のメニューです☆

「悪魔の酒」アブサンをノンアルコールで再現したハーブドリンク「アブサントヘヴン」を、アンダーグラウンドな世界観で楽しむイベント。

アロフト東京銀座「W XYZ Bar」の「アブサントヘヴン」は、2025年1月17日から3月14日まで開催中です☆

