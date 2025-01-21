¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡¦ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢Àè·î¤ÎµëÎÁÌÀ¤«¤¹¡¡óÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤ÎÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê39¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¿¼0¡§29¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àè·î¤ÎµëÎÁ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÊª¤ÎÍ©Îî¤¬¤¤¤¿¡ª¡×¤ª¤Ó¤¨¤ëÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦
¡¡¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í ¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Í¥¿¤òÈ¯É½¤¹¤ë´ë²è¡£½çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¢¤¨¡¼¡Ä¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡ÖÀè·î¤ÎµëÎÁ102Ëü¡×¤ÈË½Ïª¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¤Á¤ã¤¦¡©¤³¤ì¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÂìÀî¥«¥ì¥ó¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÏÂÅÄ¤ÎË½Ïª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ê¶¯¤¤¤Í¤ó¡×¡¢ÀîÅç¤Ï¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÊª¤ÎÍ©Îî¤¬¤¤¤¿¡ª¡×¤ª¤Ó¤¨¤ëÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦
¡¡¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í ¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Í¥¿¤òÈ¯É½¤¹¤ë´ë²è¡£½çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¢¤¨¡¼¡Ä¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡ÖÀè·î¤ÎµëÎÁ102Ëü¡×¤ÈË½Ïª¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¤Á¤ã¤¦¡©¤³¤ì¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÂìÀî¥«¥ì¥ó¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÏÂÅÄ¤ÎË½Ïª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ê¶¯¤¤¤Í¤ó¡×¡¢ÀîÅç¤Ï¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£