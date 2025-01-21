¹á¹Á¹Ò¶õ¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¾è¤êÆþ¤ì¡¡ËÌÊÆÏ©Àþ½é¤ÎºÆ³«
¹á¹Á¹Ò¶õ¤Ï¡¢¹á¹Á¡Á¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Àþ¤Î±¿¹Ò¤ò1·î18Æü¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¡£
Æ±Ï©Àþ¤ÏËÌÊÆºÇ½é¤ÎÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯6·î¤Ë±¿¹Ò¤ò³«»Ï¡£·Ð±ÄºÆ·ú¤ËÈ¼¤¤¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÌÊÆÏ©Àþ¤Î±¿¹Ò¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹á¹ÁÈ¯¤¬²Ð¡¦ÅÚÍË¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼È¯¤¬¿å¡¦ÆüÍË¤Î½µ2±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A330-300·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¹á¹ÁÈ¯¤¬12»þ´Ö¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼È¯¤¬13»þ´Ö55Ê¬¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢Ãæ²Ú¡¢À¾ÍÎ¡¢¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥óÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
Æ±Ï©Àþ¤Ï¥¥ã¥»¥¤¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤¬1Æü2±ýÉü¡¢¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¤¬Æ±1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤ÎÊØ¿ô¤Ë´°Á´¤Ë²óÉü¤·¡¢Ê¿¶ÑºÂÀÊÍøÍÑÎ¨¤ÏÌó85¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ï©ÀþÌÖ¤äµ¡ºà¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢30ÅÔ»Ô°Ê¾å¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
HX80¡¡¹á¹Á¡Ê22¡§10¡Ë¡Á¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡Ê18¡§10¡Ë¡¿²Ð
HX80¡¡¹á¹Á¡Ê23¡§50¡Ë¡Á¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡Ê19¡§50¡Ë¡¿ÅÚ
HX81¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡Ê01¡§05¡Ë¡Á¹á¹Á¡Ê07¡§00+1¡Ë¡¿¿å¡¦Æü