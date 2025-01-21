フリュー「TENITOL」より「レーシングミク 2024 Tropical Ver」・「Tropical original Ver.」が登場！
9月 発売予定
価格：各8,800円
予約受付期間：1月21日～3月26日23時59分
フリューは、フィギュア「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.」及び「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.」を9月に発売する。価格は各8,800円。予約受付期間は1月21日から3月26日23時59分まで。
フリューのフィギュアブランド「TENITOL」より、イラストレーター、モグモ氏による「初音ミク GT プロジェクト」の描き下ろしイラストが立体化。お馴染みのツインテールや衣装は造形で、元気溢れる表情は彩色で細部まで丁寧に再現されている。健康的な小麦色の肌が眩しい「Tropical Ver.」と、ミク本来の肌の色が堪能できる「Tropical original Ver.」の2種が用意されており、好みで選ぶことも2体同時に飾って楽しむこともできる。
TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.／レーシングミク 2024 Tropical original Ver.
9月 発売予定
価格：各8,800円
予約受付期間：1月21日～3月26日23時59分
【商品概要】
作品名：「初音ミク GT プロジェクト」
商品名：「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.」/「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.」
SKU：AMU-TNL0128
販売形態：完全受注販売
商品サイズ：全高 約210mm（台座含む）
素材：ATBC-PVC、ABS
仕様：塗装済み完成品
原型：モワノー
彩色：たけうちハム
撮影：Vaistar studio
ブランド：TENITOL
商品タイプ：ノンスケールフィギュア
予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか
発売元：フリュー
販売元：フリュー
(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
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