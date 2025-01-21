【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.／レーシングミク 2024 Tropical original Ver.】9月 発売予定価格：各8,800円予約受付期間：1月21日～3月26日23時59分

フリューは、フィギュア「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.」及び「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.」を9月に発売する。価格は各8,800円。予約受付期間は1月21日から3月26日23時59分まで。

フリューのフィギュアブランド「TENITOL」より、イラストレーター、モグモ氏による「初音ミク GT プロジェクト」の描き下ろしイラストが立体化。お馴染みのツインテールや衣装は造形で、元気溢れる表情は彩色で細部まで丁寧に再現されている。健康的な小麦色の肌が眩しい「Tropical Ver.」と、ミク本来の肌の色が堪能できる「Tropical original Ver.」の2種が用意されており、好みで選ぶことも2体同時に飾って楽しむこともできる。

TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.／レーシングミク 2024 Tropical original Ver.

9月 発売予定

価格：各8,800円

予約受付期間：1月21日～3月26日23時59分

【レーシングミク 2024 Tropical Ver.】【Tropical original Ver.】

【商品概要】

作品名：「初音ミク GT プロジェクト」

商品名：「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.」/「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.」

SKU：AMU-TNL0128

販売形態：完全受注販売

商品サイズ：全高 約210mm（台座含む）

素材：ATBC-PVC、ABS

仕様：塗装済み完成品

原型：モワノー

彩色：たけうちハム

撮影：Vaistar studio

ブランド：TENITOL

商品タイプ：ノンスケールフィギュア

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

発売元：フリュー

販売元：フリュー

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

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