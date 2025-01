【TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver./レーシングミク 2024 Tropical original Ver.】9月 発売予定価格:各8,800円予約受付期間:1月21日~3月26日23時59分

フリューは、フィギュア「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.」及び「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.」を9月に発売する。価格は各8,800円。予約受付期間は1月21日から3月26日23時59分まで。

フリューのフィギュアブランド「TENITOL」より、イラストレーター、モグモ氏による「初音ミク GT プロジェクト」の描き下ろしイラストが立体化。お馴染みのツインテールや衣装は造形で、元気溢れる表情は彩色で細部まで丁寧に再現されている。健康的な小麦色の肌が眩しい「Tropical Ver.」と、ミク本来の肌の色が堪能できる「Tropical original Ver.」の2種が用意されており、好みで選ぶことも2体同時に飾って楽しむこともできる。

TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver./レーシングミク 2024 Tropical original Ver.

9月 発売予定

価格:各8,800円

予約受付期間:1月21日~3月26日23時59分

【レーシングミク 2024 Tropical Ver.】【Tropical original Ver.】

【商品概要】

作品名:「初音ミク GT プロジェクト」

商品名:「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical Ver.」/「TENITOL レーシングミク 2024 Tropical original Ver.」

SKU:AMU-TNL0128

販売形態:完全受注販売

商品サイズ:全高 約210mm(台座含む)

素材:ATBC-PVC、ABS

仕様:塗装済み完成品

原型:モワノー

彩色:たけうちハム

撮影:Vaistar studio

ブランド:TENITOL

商品タイプ:ノンスケールフィギュア

予約場所:FURYU HOBBY MALL ほか

発売元:フリュー

販売元:フリュー

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

piapro directed by コヤマシゲト