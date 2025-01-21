NHKÌë¥É¥é¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù¼çÂê²Î¡¢SUPER BEAVER¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¥é¥¸¥ªOA²ò¶Ø¡ªÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£SUPER BEAVER¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ï1·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª
SUPER BEAVER¤Î¿·¶Ê¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤¬¡¢1·î21Æü0»þ°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1·î24Æü0»þ¤Ë¿·¶Ê¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ï¡¢1·î20Æü¤è¤êNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿NHKÌë¥É¥é¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.01.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÎÞ¤ÎÀµÂÎ¡×
¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/ts/16GKWR9729/
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
https://sp.super-beaver.com/