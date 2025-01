Æü¡¹´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Ëþ¤¿¤¹¡ª¥¢¥È¥ìµÈ¾Í»û¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌºÅ»ö¡×

アトレ吉祥寺では、2025年2月3日(月)から2月14日(金)までバレンタイン特別催事《ちょこ市》を昨年に引き続き開催します。

アトレ吉祥寺「バレンタイン特別催事」

開催期間:2025年2月3日(月)〜2月14日(金)

開催場所:本館2F POP UP SPACE(初日11:00 OPEN、最終日19:00 CLOSE)

本館1F はなびの広場

本館1F 食品催事スペース

【バレンタイン特別催事《ちょこ市》】

《ちょこ市》新たに誕生したPOP UP SPACEで2度目の開催!

2024年10月25日に新たに誕生した本館2F 西口改札前の催事会場「POP UP SPACE」ほか3会場にて、計9つのチョコレートブランドが集結するバレンタイン特別催事《ちょこ市》を、昨年に引き続き開催します。

アトレ吉祥寺催事初出店となる「cacaosic(カカオシック)」や毎年大人気の定番ショップまで、バラエティ豊かなラインナップで“ちょこっと”特別なバレンタインを楽しめます。

【出店ショップ】★アトレ吉祥寺催事初出店

・「cacaosic」★

・「ゴディバ」

・「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」

・「ダンデライオン・チョコレート」

・「デジレー」

・「デメル」

・「ピエール マルコリーニ」

・「メリーチョコレート」

・「KEN’S CAFE TOKYO」※出店期間:2月7日〜14日

【バレンタインフェア「心、満ちるチョコレートを。」2月1日(土)から開催】

アトレ吉祥寺各ショップによるバレンタインフェア「心、満ちるチョコレートを。」を《ちょこ市》に先駆けて2月1日(土)から開催します。

期間中は各ショップにてフェアテーマを表現した店頭ポップを掲出するほか「ダンデライオン・チョコレートThe Market 吉祥寺」が吉祥寺駅北口大型ショーウィンドーにて特別ディスプレイを展示。

日々頑張り続ける心をやさしく満たせるような提案をお届けします。

■「アトレ吉祥寺」施設概要

施設名 : アトレ吉祥寺

所在地 : ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 : 10:00〜21:00 ※一部店舗により異なる

階数 : 本館・東館 地下1階〜2階

店舗面積 : 約12,000m2

ショップ数: 192ショップ(2025年1月20日現在)

アクセス : 吉祥寺駅(JR・井の頭線)直結

