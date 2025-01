¸æÂ¢Åç¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥ë¥«¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¸ø³«¡ª¤·¤Ê¤¬¤ï¿åÂ²´Û¡Ö¥¤¥ë¥«¤¬¤¤¤ë¤«¤é¸æÂ¢Åç¤Ë¤¤¤³¤¦Å¸¡×

しながわ水族館では、2025年1月22日(水)〜2月3日(月)の期間、2024年で13回目を迎える「イルカがいるから御蔵島にいこう展」を開催します。

しながわ水族館「イルカがいるから御蔵島にいこう展」

期間:2025年1月22日(水)〜2月3日(月) ※1月28日は休館日

会場:しながわ水族館 1階イルカルーム

料金:無料(水族館入館料のみ)

主催:一般社団法人 みくらしま観光協会

御蔵島で見られるイルカの写真や動画、等身大パネルの展示のほか、御蔵島観光協会職員・イルカガイド・mido調査員が解説員として常駐します。

東京都にあるとは思えない美しい海とそこに暮らしているイルカたちの姿を捉えた写真パネルの展示や水中映像と共に、御蔵島観光協会職員・イルカガイド・mido調査員の方々が解説員として御蔵島の魅力を紹介します。

●プレゼント企画

下記(1)(2)のいずれかを体験された方に、御蔵島のイルカを紹介する書籍「いるかいないか」(DVD付き)をプレゼント!(※数量限定 なくなり次第終了)

(1) ぬりえカード

会場内の展示パネルを見て実際の色を参考に、御蔵島の海をテーマとしたぬりえを完成させよう!

「いるかいないか」見本

(2) 個体識別体験カード

展示パネルなどを見ながら、イルカの個体を見分けられる特徴(傷など)を探して、イルカの名前やイラストを記入してオリジナルIDシートを完成させよう!

個体の見分け方を学んだら、ぜひ、館内のイルカ・アシカスタジアムにいるバンドウイルカたちも見分けてみてください。

カードイメージ

◆「しながわ水族館」概要◆

所在地 :〒140-0012 東京都品川区勝島3-2-1 しながわ区民公園内

営業時間:10:00〜17:00 ※最終入館は16:30

休館日 :火曜日(春・夏・冬休み、GW、祝日は営業)、1月1日

入館料金:大人(高校生以上)1,350円、小・中学生600円、幼児(4歳以上)300円、

シルバー(65歳以上)1,200円

※金額は全て税込 ※画像はすべてイメージです

※状況により内容が変更になる場合があります

