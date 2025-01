¡ÖÉ´À«¤Î±ö¡×¤ò»ÈÍÑ¤ÇÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡ª¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¡Ö³«±¿±öÆ¦ÂçÊ¡¡×

フードテックは、節分に合わせた2月1日(土)〜3日(月)に、直営店舗しかしわがし全店にて「開運塩豆大福」を一日30箱限定で販売します。

フードテック「開運塩豆大福」

フードテックは、節分に合わせた2月1日(土)〜3日(月)に、直営店舗しかしわがし全店にて「開運塩豆大福」を一日30箱限定で販売。

※予約された方は特典として通常1,000円(税込)→900円(税込)で提供。

神社で祈願した「厄除招福」のシールを貼った「開運塩豆大福」を節分限定で予約販売します。

※予約特典、通常1,000円(税込)→900円(税込)

<特徴及び目的>

(1)京都の御利益のある神社へ伺い利用者の幸せを祈願してきました。

(2)祈願した厄除招福のシールを貼付けています。

(3)国産の餅粉を使用し世界二位に選ばれたこともある「百姓の塩」を使用するなど素材にも拘っています。

(4)節分の時期に縁起の良い物を食していただき一年を健やかに過ごせます。

<店舗概要>

■「しかしわがし」

所在地 : 山口県下関市豊浦町川棚7305番1

営業時間 : 9時から17時

電話番号 : 083-250-9076

定休日 : 基本木曜日(年末年始は要確認)

駐車場 : 有、またフードテック株式会社の駐車場も利用可

■「しかしわがし蜜柑店」

所在地 : 愛媛県松山市溝辺町274-1 バイオレットマンション101

営業時間 : 9時30分から17時30分

電話番号 : 089-993-7781

定休日 : なし(盆・年末年始は要確認)

駐車場 : 有

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「百姓の塩」を使用で素材にもこだわり!フードテック「開運塩豆大福」 appeared first on Dtimes.