Ë§½æ¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥ª¥Ú¥éÆþ¤ê¡ªËÌ³¤Æ»¡¦Ìø·î¡Ö¹¬¤»¤Î¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×

北海道・柳月では、「幸せのショコラコレクション」を開催中。

今回のイベントの目玉商品は、新作の「オペラ」です。

世界中で愛される「オペラ」の味わいに柳月ならではのアレンジを加えた特別仕様。

そんな「オペラ」と2種のショコラをセットにした、「プレミアム3種セット」を紹介します。

1月22日(水)より5日間限定発売。

送料無料で北海道・十勝より全国へ届けられます。

1. 新作:オペラ

「オペラ」は、珈琲風味とチョコレートのマリアージュを楽しむ

世界中で愛されているケーキです。

柳月の「オペラ」のこだわりは、コーヒーチョコクリームに、爽やかな風味と深いコクのあるキリマンジャロパウダーを使用して、より芳醇に仕上がっています。

さらに、クッキーやくるみもプラスして、食感も楽しめる贅沢な味わいとなりました。

「オペラ」の名前の由来は諸説ありますが、チョコ好きなフランスオペラ座のプリマドンナのためにつくられたともいわれています。

この冬、優雅でリッチな味わいを楽しめます。

2. 毎年大人気:ショコラテリーヌ

柳月史上最高に濃厚な一品で、毎年リピーターも多い人気商品です。

小麦粉を一切使わない、まるで生チョコのような濃厚ガトーショコラ。

チョコレートの旨味を凝縮しながら、じっくりと蒸し焼きしています。

ほんのり洋酒やバニラも香らせて、甘さだけでなく、後を引くような奥深い濃厚さを追求。

まるでチョコバターのような見た目とパッケージも人気のヒミツです。

3. 冬の定番:三方六の小割 冬の濃厚ショコラ〜キャラメリッチ〜

柳月の代表銘菓「三方六」の中でも、一番濃厚な冬仕立てのバウムクーヘンです。

ひと口食べると、驚くほどに濃厚で、まるでガトーショコラのような味わい。

職人が寒い冬の季節にマッチするような濃厚さにこだわり、限界までカカオを練り込んでいます。

バウムクーヘンとは思えないほど、ずっしりとした食感と濃厚な味わいで、毎年、バレンタインバウムとしても親しまれています。

寒い季節にぴったりな濃厚なショコラづくし!

【商品名】新作「オペラ」入り!「プレミアム3種セット」

【価格】1セット 4,100円(税込)

【販売期間】1月22日(水)〜1月26日(日)

【送料無料】送料無料でお届けします。

【商品内容】オペラ×1箱、ショコラテリーヌ×1箱、

三方六の小割 冬の濃厚ショコラ〜キャラメリッチ〜×1箱(5本入)

【柳月オンラインショップURL】

https://www.ryugetsu.co.jp/i/02580?ad_key=351ac893f48af52ce4439d9b3dd354d0

【柳月コールセンター】0120-25-5566(通話料無料) 午前9時〜午後6時

※通販限定企画となりますので、柳月直営店では受注していません。

