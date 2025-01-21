¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Â¿¿ô¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¡¡µÄ²ñ½±·â»ö·ï¤Î1500¿Í¤Ë²¸¼Ï
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï½¢Ç¤½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÂçÎÌ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ø¤Î½ðÌ¾¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯1·î¤ÎÏ¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²½±·â»ö·ï¤ò¤á¤°¤êÌó1500¿Í¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÉÔË¡°ÜÌ±¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ä¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤âÌ¿¤¸¤¿¡£
¡Ú²òÀâÆ°²è¡Û¡Ö²«¶â»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×»á½¢Ç¤±éÀâ¡¢ÃíÌÜ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï
¡¡½¢Ç¤¼°¤ò½ª¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï20Æü¸á¸å¡¢»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÂçÅýÎÎÎá¤Ø¤Î½ðÌ¾¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤ËÌë¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ç¡¢µ¼ÔÃÄ¤òÁ°¤ËÂçÎÌ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë¼¡¡¹¤È½ðÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡µÄ²ñ½±·â»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢20Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Î¾¡Íø¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È½±·â¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¸¼Ï¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÌó1500¿Í¤ËµÚ¤Ö¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡ÖÁªµó¤Ë¤ÏÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä°ÜÌ±À¯ºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê£¿ô¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¥á¥¥·¥³¤È¤ÎÆîÉô¹ñ¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹ñ²ÈÈó¾ï»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¤¿¤Û¤«¡¢ËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò³°¹ñ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÊÆ¹ñÀÒ¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö½ÐÀ¸ÃÏ¼çµÁ¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î¶Ø»ß¤ò75Æü´ÖÍ±Í½¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ê¤É¤¬¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤âÈ³Â§¤ò²Ê¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ÊË¡Ä¹´±¤ËÌ¿¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ä¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤Ë¸þ¤±¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤â½ðÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢»þÂå¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ê¤É78·ï¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤âÌ¿¤¸¤¿¡£¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯ºö¤Ë¤Ï¡¢¿Í¼ï¤Î¸øÊ¿À¼Â¸½¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä¡¢À¼«Ç§¤Ë´ð¤Å¤¯º¹ÊÌ¤ÎËÉ»ß¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£