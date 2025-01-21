¥ê¥Ù¥ë¥¿¤ÏµÞÈ¿È¯¡¢Åì¾Ú¤¬¿®ÍÑµ¬À©¤ÎÎ×»þÁ¼ÃÖ¤ò²ò½ü
¡¡¥ê¥Ù¥ë¥¿<4935.T>¤ÏµÞÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬£²£°Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¿®ÍÑ¼è°ú¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¤ÎÇä¤êÉÕ¤±µÚ¤ÓÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë·¸¤ë°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶âÎ¨¤ò£µ£°¡ó°Ê¾å¡Ê¤¦¤Á¸½¶â£²£°¡ó°Ê¾å¡Ë¤È¤¹¤ë¿®ÍÑ¼è°ú¤ÎÎ×»þÁ¼ÃÖ¤ò£²£±ÆüÇäÇãÊ¬¤«¤é²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¼è°úÉéÃ´¤Î¸º¾¯¤ÇÃ»´ü»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬ºÆ¤Ó³èÈ¯²½¤¹¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤éÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¾Ú·ô¶âÍ»¤â£²£±Æü¤«¤éÂß¼Ú¼è°ú¼«¸Ê¼è°úÊ¬µÚ¤ÓÈóÀ¶»»»²²Ã¼Ô¤´¤È¤ÎÀ¶»»¼è¼¡Âß¼Ú¼è°ú¼«¸Ê¼è°úÊ¬¤Ë·¸¤ëÌÃÊÁÊÌÁýÃ´ÊÝ¶âÄ§¼ýÁ¼ÃÖ¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÆüËÜ¾Ú·ô¶âÍ»¤â£²£±Æü¤«¤éÂß¼Ú¼è°ú¼«¸Ê¼è°úÊ¬µÚ¤ÓÈóÀ¶»»»²²Ã¼Ô¤´¤È¤ÎÀ¶»»¼è¼¡Âß¼Ú¼è°ú¼«¸Ê¼è°úÊ¬¤Ë·¸¤ëÌÃÊÁÊÌÁýÃ´ÊÝ¶âÄ§¼ýÁ¼ÃÖ¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS