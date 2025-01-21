Ë§º¬µþ»Ò¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡Ù¤Ï30Ç¯Á°¤Î¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡Ä¡Ô´û»ë´¶ËþºÜ¡Õ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¡Ê27¡á¼Ì¿¿¡Ë¤¬¥¤¥Þ¥É¥¤Î¸¦½¤°åÌò¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊTBS¡á²ÐÍËÌë10»þ¡Ë¤¬Àè½µ14Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²ó¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨5.9¡ó¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨3.4¡ó¤È¡¢Á°¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Î½é²ó6.6¡ó¤ò²¼²ó¤ëÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛË§º¬µþ»Ò¤Ï¼ã¼ê½÷Í¥³¦¤Î¡ÖÎÉ¿´¡× ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¡È¾Íè¤ÎÄ«¥É¥é½÷Í¥¡É¤ÎÊÒÎÚ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤Þ¤É¤«26ºÐ¡×¤Ï¡¢¿åÃ«ÎÐ»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡ÔÎáÏÂ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÆ±´ü¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Ç»¸ü¤Ê2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹Êª¸ì¡Õ¡Ê¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë¡£½é²óÊüÁ÷¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô°åÎÅ¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÃ¯°ì¿Í°å¼Ô¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬Ã×Ì¿Åª¡Õ¡Ô¤Þ¤¿¸¦½¤¡©¡¡¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â´û»ë´¶¤À¤é¤±¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â¥Æ¥ó¥×¥ì¤Ê´¶¤¸¡Õ¤Ê¤É¿É¸ý¤Î°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¤Ï¡Ö¸ø¼°HP¤Ç¡Ô¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¿·¤·¤¤¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡Õ¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇä¤êÊ¸¶ç¼«ÂÎ¤¬¸Å¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ù¥¿¤ò´Ó¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤É¤³¤«¤ÇÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤·¡¢5¿Í¤Î¸¦½¤°å¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¸¦½¤°å¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Øµ§¤ê¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê2022Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡¢ÇòßÀ°¡Íò¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Øµã¤¯¤Ê¸¦½¤°å¡Ù¡Ê21Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤À¤ÈÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Á5¿Í¤Î¸¦½¤°å¡Ù¡Ê12Ç¯TBS¡Ë¡¢¤â¤Ã¤È¸Å¤¤¤ÈºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯¡Ù¡Ê03Ç¯TBS¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡Ù¤ò¸«¤ÆËÍ¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤¿¡Øµ±¤¯µ¨Àá¡Ê¤È¤¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ù¡Ê1995Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¸¦½¤°å¤è¤ê¤â¤Ã¤È¼êÁ°¤Î°å³ØÉô6Ç¯À¸¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò´Þ¤à5¿Í¤ÎÆ±´ü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬½÷À3¿Í¡¢ÃËÀ2¿Í¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ°Ê³°¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤É¤«26ºÐ¡×¤ÇË§º¬¤ÈÆ±´ü¤Î¸¦½¤°å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê23¡Ë¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡Ê23¡Ë¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¡Ê31¡Ë¡¢¾®À¾ºù»Ò¡Ê26¡Ë¡£¡Öµ±¤¯µ¨Àá¡×¤ÇÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê52¡Ë¤ÈÆ±´ü¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ê51¡Ë¡¢ÊÝºä¾°´õ¡Ê57¡Ë¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡Ê56¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°æ¿¹¤Ï¸µ´Ç¸î»Õ¤Ç°å¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¼çÉØ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Øµ±¤¯µ¨Àá¡Ù¤Î5¿Í¤ÏÆ±´ü¤À¤±¤ÉÇ¯Îð¤âÎ©¾ì¤â³ØÎÏ¤â¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é²ó¤«¤é¾×ÆÍ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡Ù¤Î5¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ðËÜºÇ½é¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥Þ¥É¥¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥ê¥¯¥ê¡ÊÎ×¾²¼Â½¬¡Ë¤ÎÃ´Åö¶µ´±Ìò¤ÎÄ¹ÄÍµþ»°¤µ¤ó¤¬½Â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢°ð¿¹¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤âÊÝºä¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¯´Ç¸î»ÕÌò¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë·ë¶É¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¡Ë
¡¡¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹Filmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï5ÅÀËþÅÀ¤Ç3.2¡Ê20Æü¸½ºß¡Ë¡¢TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÅß¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×10¤®¤ê¤®¤ê¤È¤¤¤¦¡Ö¤Þ¤É¤«26ºÐ¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢30Ç¯¤âÁ°¤Î¥É¥é¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ä¡Ä¡Ô¥Ù¥¿¤¹¤®¤ë¡Õ¡Ô´û»ë´¶ËþºÜ¡Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â!?
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¡ÈÂçÊª¡É¤Ë¤Ê¤ëÊÒÎÚ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛË§º¬µþ»Ò¤Ï¼ã¼ê½÷Í¥³¦¤Î¡ÖÎÉ¿´¡× ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¡È¾Íè¤ÎÄ«¥É¥é½÷Í¥¡É¤ÎÊÒÎÚ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëËÜ¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£