¡Ú5400¿Í°Ê¾å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û¡ÖÎòÂå¥¬¥ó¥À¥àºÇ¶¯¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¡×¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ï¡©
1979Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ä¥â¥Ó¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤É¤Îµ¡ÂÎ¤ËÅë¾è¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢Áà½Äµ»½Ñ¤äÀïÆ®¥»¥ó¥¹¡¢¡È¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¡É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥Ð¥È¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢¤Ï1·î16Æü¡¢5400¿Í°Ê¾å¤ÎÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤·¤¿¡ÖÎòÂå¥¬¥ó¥À¥àºÇ¶¯¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
ÅêÉ¼¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿»þ¤ÏÎòÂåºÇ¶¯¡×¡ÖÉÙÌî´ÆÆÄ¤¬¡¢¥«¥ß¡¼¥æ¤òºÇ¶¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÍÌ¾¤ÊÏÃ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±§ÃèÀ¤µª¡¢¤¤¤ä¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥à¥í¥ì¥¤¤Û¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡ÂÎ¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö³¤¡¢Î¦¡¢¶õ¡¢±§Ãè¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÀï½Ñ¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡×¡Ö1Ç¯ÀïÁè¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×Ç½ÎÏ¤¬³«²Ö¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Å¨¤Î¹¶·â¤ò»öÁ°¤Ë»¡ÃÎ¤·¤ÆÈò¤±¤Þ¤¯¤ê¡¢¥Ó¡¼¥à¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò°ìÈ¯¤ÇÅö¤Æ¤Þ¤¯¤ê¤ÈÌµÁÐ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
2°Ì¡§¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥Ó¥À¥ó2°Ì¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÂè2ºî¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¡×¡ÖZ¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥Ó¥À¥ó¡×¡£¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥«¥ß¡¼¥æ¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤äÈá·àÅª¤ÊÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢Àï»Î¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦ÉÙÌîÍ³Íªµ¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥Ó¥À¥ó¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿»þ¤ÏÎòÂåºÇ¶¯¡×¡ÖÉÙÌî´ÆÆÄ¤¬¡¢¥«¥ß¡¼¥æ¤òºÇ¶¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÍÌ¾¤ÊÏÃ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤1°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ö½éÂå¡×¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢1979Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®·³¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¡×¡£½éÅÐ¾ì»þ¤Ï15ºÐ¤Ç¡¢Àï¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀïÆ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢Å¨¤Î¹¶·â¤ò»öÁ°¤Ë»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±§ÃèÀ¤µª¡¢¤¤¤ä¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥à¥í¥ì¥¤¤Û¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡ÂÎ¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö³¤¡¢Î¦¡¢¶õ¡¢±§Ãè¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÀï½Ñ¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡×¡Ö1Ç¯ÀïÁè¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×Ç½ÎÏ¤¬³«²Ö¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Å¨¤Î¹¶·â¤ò»öÁ°¤Ë»¡ÃÎ¤·¤ÆÈò¤±¤Þ¤¯¤ê¡¢¥Ó¡¼¥à¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò°ìÈ¯¤ÇÅö¤Æ¤Þ¤¯¤ê¤ÈÌµÁÐ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)