「ハナスギヤマ」が原宿でポップアップを開催　25年春夏コレクションを受注販売

デザイナーの杉山巴南が手掛けるハンドニットや刺繍などの手仕事を特徴とするブランド「ハナスギヤマ(hanasugiyama)」が、ポップアップ「I hope it will be true.」を原宿で開催する。期間は1月24日から25日まで。

ポップアップでは、ブランドのセカンドコレクションとなる2025年春夏シーズンのアイテムの展示と受注販売を中心に展開。同コレクションは、杉山自身の春から夏の終わりにかけての大切な人々との思い出や自身の空想をテーマに、手刷りのシルクスクリーンやハンドニット、フリーモーション刺繍など、手作業をメインに製作した。

新作は、星型の七夕の短冊に書かれた「ほんとうになりますように」という言葉から着想を得た星モチーフのアイテムや、「I hope it will be true.」の刺繍を施した星柄のニット、初めて水族館で見たシロクマの泳ぐ姿に心奪われた記憶から生まれたシロクマモチーフのアイテムなどをラインナップ。大切な思い出が次の季節にも生まれることを願う気持ちをコレクション全体に込めたという。

そのほか会場では、2024年秋冬コレクションのアイテムや小物の即売も行う。

■hanasugiyama 2nd pop up exhibition“I hope it will be true.”

日程: 2025年1月24日(金)14:00〜20:00、2025年1月25日(土) 11:00〜19:00

会場:new open news 原宿

所在地:東京都渋谷区神宮前6-32-7 近藤ビル1F

■hanasugiyama:公式インスタグラム