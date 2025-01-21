¡Ö³¤·³¸µ¿ã...¡©¡×¡ÖÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡×¡¡¿À¡¹¤·¤¹¤®¤ë¥«¥â¥á¡¢Æ¬¾å¤ËÅþÍè...´ñÀ×Åª¸÷·Ê¤Ë11Ëü¿Í´¶Ã²
»×¤ï¤ºÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÂçÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ......¤¢¤ë¡ª¡©
ÆàÎÉ¸©ºß½»¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦aki¡Ê¡÷aki_goodspeed¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯1·î18Æü¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê°ìËç»£¤ì¤¿¡×
¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Ë¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¤¬¤ëÀÄ¶õ¤ÈâÁ¤¤ÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¤Á¤é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÎÆ¬¾å¤Ë......1±©¤Î¥«¥â¥á¤¬¡ª
¤³¤ì¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¡ª¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï20Æü¡¢Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æaki¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö³ä¤È¤¹¤°¤ËÆ¬¤Ë...¡×
aki¤µ¤ó¤¬ÏÃÂê¤Î1Ëç¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ëÉÍÌ¾¸Ðº´µ×ÊÆ±Ø¡ÊÅ·ÎµÉÍÌ¾¸ÐÅ´Æ»Å·ÎµÉÍÌ¾¸ÐÀþ¡Ë¡£ÅÅ¼Ö¤È¥«¥â¥á¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤³¤È¤ÇSNS¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
11Æü¡¢aki¤µ¤ó¤ÏÀÅ²¬Î¹¹Ô¤Îµ¢¤ê¤ËÆ±±Ø¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£±¿ÎÉ¤¯Âô»³¤Î¥«¥â¥á¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Î¥«¥â¥á¤Ï¿Í´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ä¤È¤¹¤°¤ËÆ¬¤Ë¤Î¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±Â¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÂÔµ¡¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÅ¼Ö¤È¤â»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤·³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Êaki¤µ¤ó¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ëaki¤µ¤ó¡¢»£±Æ»þ¤Ï¥«¥â¥á¤ÎÊµ¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤³¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¡Ö¥¦¥ó¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«......¡£
aki¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¡¢¿åÊÕ¤Î±Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï11Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê20ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¿ÀÏÃ¤ß¤¿¤¤...¡×
¡Ö¿À¡¹¤·¤¤Ä»¤À¤Ê¡×
¡Ö¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÁ´¤Æ¤¬´°àú¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤ªÉãÍÍ(À»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó)¤Ã¤Ý¤¤¤Ê......¡×
¡Ö³¤·³¸µ¿ã...¡©¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ËÂÐ¤·¡¢aki¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂô»³¤ÎÈ¿¶Á¤òÄº¤¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢"Ê¿ÏÂ¤Ê°ìËç"¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¡¢º£¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¤â¶Á¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£