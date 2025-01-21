¤¢¤¨¤ÆÇä¤é¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤Î±Ä¶ÈÀïÎ¬¡ª¡É¥«¥âÊ¿¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¾å¾º¡ª¡ÚÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û1·î19ÆüÊüÁ÷¤Î²òÀâ¡¦¿¶¤êÊÖ¤ê
Ê¡Æâµ´³°¤³¤ÈÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Î½ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÈ¸¶ºÙ¸«¡ØÓË¸Æ¸æ¹¾¸Í¡Ù¤Ï³Î¤«¤ËÇä¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤¬¡¢µÈ¸¶Í·³Ô¤Î½¸µÒ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤È¤«µÈ¸¶Í·³Ô¤ËµÒ¤¬Â¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤¿¡Ø°ìÌÜÀéËÜ¡Ù¡£½÷Ïº¤ò³è²Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¤ëÆÈÁÏÀ¤È¡¢¤¢¤¨¤ÆËÜ²°¤ÇÇä¤é¤Ê¤¤±Ä¶ÈÀïÎ¬¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¤ß¤´¤ÈµÈ¸¶¤Î³è¶·¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤½¤Î¤³¤í¡¢¹¾¸Í¾ë¤Ç¤ÏÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤é¤È¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¤é¤ÎÀ¯Áè¤¬Â³¤¡¢ÅÄ°Â¸´Ý¡Ê»ûÅÄ¿´¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ë¤ÎÍÜ»ÒÌäÂê¤¬ÇÈÌæ¤òÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¤Æñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âºÃ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÁÏ°Õ¹©É×¤òÂ³¤±¡¢½ñæè¡Ê¤·¤ç¤·¡£ËÜ²°¡Ë¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ïº£½µ¤âNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè3²óÊüÁ÷¡ÖÀéµÒËüÍè¡Ø°ìÌÜÀéËÜ¡Ù¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¡©½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç¤ÎÅÜ¤ê
ÄÕ½Å¤Î³èÌö¤ËÅÜ¤ë»Ô±¦±ÒÌç¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
ÅÄ¾Â²°Éß¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÄÕ½Å¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¡ÊÂè1²óÊüÁ÷¡Ë¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢µÈ¸¶ºÙ¸«¤Î²þ¡Ê¤¢¤é¤¿¤á¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÅÜ¤ê¤ò¸«¤»¤¿½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¡£
ËÜ¶È¤Î°ú¼êÃã²°¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¾¾ÍÕ²°¤µ¤ó¤¬¡Ö²Ä°¦¤µÍ¾¤Ã¤ÆÁþ¤µÉ´ÇÜ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¡¼Â»Ò¤Ç¤¢¤ë¼¡ÏºÊ¼±Ò(ÃæÂ¼Áó)¤Î¥Ü¥ó¥¯¥é¤Ö¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²×¤Ä¤¯¡£
¢Â¾¶È¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢»Ô±¦±ÒÌç¤¬ÄÕ½Å¤Ë½Ù²Ï²°¤«ÄÕ²°¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò·Ñ¤¬¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¤½¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÄÕ½Å¤â½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿´ÇÛ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤ÊÉã¿Æ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤·¤«Ãæ¶¶¡×Æþ¶ä¤ÇËÜ¤ò½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å
º¤µç¤¹¤ëÍ·½÷²°¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢ÄÕ½Å¤ÏÆþ¶ä¤ÇËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Æþ¶ä¤È¤ÏËÜ¤Î½ÐÈÇ¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÍ½Ìó¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¸½Âå¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í·½÷¤¿¤Á¤Î¶¥Áè¿´¤òÀú¤êÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¹ª¤ß¤Ë»ñ¶â¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶åÏº½õ°ð²Ù(°½À¥¤Ï¤ë¤«)¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê´í¤Ê¤¤¶¶¤Ç¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤·¶õ¿¶¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê(ÃæÂ¼È»¿Í)¤Î50Î¾¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤¯¤éµçÍ¾¤Îºö¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¯¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ñ¤Æ¤Ê¤¤±¢¤Ç²¿¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È²ò¼á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø°ìÌÜÀéËÜ¡Ù¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤Ï
ã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØ¡Ö¿÷·Á¼ãºÚ¤Î½éÌÏÍÍ Ãú»Ò²°ÆâÌ¾»³¡×¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ø°ìÌÜÀéËÜ ÄØ Ãú»Ò¤äÌ¾»³¡Ù
¤¢¤¨¤Æ½ñÅ¹¤ËÊÂ¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Çã¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î°ÕÍß¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡£
Í·½÷¤Î¼ÂÊª¤òÉÁ¤«¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ²Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Ï¤É¤ó¤Ê½÷À¤Ê¤Î¤«¡×°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²Ö¤Î³¨¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç½÷À¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢µÈ¸¶Í·³Ç¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁüÎÏË¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø°ìÌÜÀéËÜ ²Ú¤¹¤Þ¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁêËÐ(¤¹¤Þ¤¤)¤ò¤È¤ë¼ñ¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö²Ú¤¹¤Þ¤¤¡×¤Ï¡ÖÊü¤¹¤Þ¤¤¡×¤ËÄÌ¤¸¡¢µÒ¤¬Êü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤ÊÍ·½÷¤Î»Ñ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢»Ô±¦±ÒÌç¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤¬Ç®Ãæ¤·¤¿¡Ø°ìÌÜÀéËÜ¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç°¦¾Î¡Ö¥«¥âÊ¿¡×¤³¤ÈÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¤ÎÌ¥ÎÏ¾å¾º
50Î¾¤Î¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤Ã¤ÆµÈ¸¶Í·³Ç¤òµß¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¤Î°ä»º¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¿©¤¤¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡£
¤«¤Ä¤Æ¡ÖËÜ½ê¤Îîî(¤Û¤ó¤¸¤ç¤Î¤Æ¤Ä)¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿»¥¤Ä¤¤â¤³¤ì¤Ç¤Ï·ÁÌµ¤·¡£¸å¤Ë¡Öµ´Ê¿¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë·æÊª¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥âÊ¿¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¡Ö¥«¥âÊ¿¡×¤Î°Î¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢
¡¼Ú¶â¤·¤Æ¤Þ¤ÇµÈ¸¶ÄÌ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡£
¢Î§µ·¤Ë¡Ö¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤È¤ï¤ê¤ÎÊ¸¤òÁ÷¤ë¡£
¤³¤Î2ÅÀ¡£¤è¤Û¤É²Ö¤Î°æ¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Ø¿¿·õ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÅö»þ¡¢¤³¤Î¡Ö¥«¥âÊ¿¡×¤Ë¤ÏºÊ»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢À¿¼Â¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐÈùÌ¯¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸å¤ÎÃË¤Ö¤ê¤â¾å¤¬¤í¤¦¤È¸À¤¦¤â¤Î¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¸´Ý¤ÎÍÜ»ÒÆþ¤ê¡¦ÅÄ°Â²È¤Î¼õÆñ
Çò²ÏÈÍ¤ØÍÜ»ÒÆþ¤ê¤¹¤ëÅÄ°Â¸´Ý¡Ê¾¾Ê¿Äê¿®¡£²èÁü¡§Wikipedia¡Ë
ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î¸¥¸À¤Ë¤è¤ê¡¢Çò²Ï¾¾Ê¿²È¤Ø¤ÎÍÜ»ÒÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÅÄ°Â¸´Ý¡£
Êì¤ÎÊõÏ¡±¡(²ÖåÁ¤Þ¤ê)¤Ï¶¯¹Å¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·»¤ÎÅÄ°Â¼£»¡(Æþ¹¾¿Óµ·)¤¬¼ã¤¯¤·¤ÆµÞ»à¡£°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤ÎÉÔµ¤Ì£¤ÊÂÖÅÙ¤¬¡¢ÉÔ²º¤Ê»×ÏÇ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¼£»¡¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¸´Ý¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÅÄ°Â²È¤ÎÅö¼ç¤Ï¤Ï±Ê¤é¤¯¶õÀÊ(ÌÀ²°·Á¡¿¤¢¤¤ä¤«¤¿)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Î¤ìÅÄ¾Â¡ª¡×
ÃÏÃÄÂÌÆ§¤ó¤Ç¤â¸å¤Îº×¤ê¡£¤¤¤è¤¤¤è°ì¶¶ÇÉ¤ÈÅÄ°ÂÇÉ¤ÎÂÐÎ©¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Âè4²óÊüÁ÷¡Ö¡Ø¿÷·Á¼ãºÚ¡Ù¤Î´Å¤¤æ«¡×
ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÀ¾Â¼²°¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¸âÉþ²°¤ÎÆþ¶ä¤Ç¶Ó³¨¤ÎÀ©ºî¤ò½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¬¡Ä¡£¾ëÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ë¤è¤ë¸´Ý¡Ê»ûÅÄ¿´¡Ë¤ÎÍÜ»Ò·×²è¤Ë°Å±À¤¬¡Ä¡£
¢¨NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
½é¤á¤Æ¤Î½ÐÈÇËÜ¡Ø°ìÌÜÀéËÜ ²Ú¤¹¤Þ¤¤¡Ù¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¡£¤·¤«¤·ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò(ÊÒ²¬°¦Ç·½õ)¤Ï¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÕ½Å¤Ï¤â¤Ã¤ÈµÈ¸¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¼¡¤Ê¤ë½ÐÈÇ´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
²£ÉÍÎ®À±¤¬¤¤¤¤¤¤¤È±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¥¥ã¥é¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤òÃ¯¤è¤ê¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¥§¡×
¤Õ¤¸(ÈÓÅçÄ¾»Ò)¤Î¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢µÈ¸¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÕ½Å¤Î°¦¾ð¤ÈÇ®°Õ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼¡½µ¤âÄÕ½Å¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥Ã¥×²èÁü¡§Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê