日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円高の3万8960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40722.03円 ボリンジャーバンド3σ
40237.35円 ボリンジャーバンド2σ
39752.68円 ボリンジャーバンド1σ
39268.00円 25日移動平均
39265.00円 一目均衡表・基準線
39140.00円 一目均衡表・転換線
38964.53円 75日移動平均
38960.00円 21日夜間取引終値
38902.50円 20日日経平均株価現物終値
38810.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38783.32円 ボリンジャーバンド-1σ
38680.00円 5日移動平均
38641.25円 200日移動平均
38298.65円 ボリンジャーバンド2σ
37813.97円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40722.03円 ボリンジャーバンド3σ
40237.35円 ボリンジャーバンド2σ
39752.68円 ボリンジャーバンド1σ
39268.00円 25日移動平均
39265.00円 一目均衡表・基準線
39140.00円 一目均衡表・転換線
38964.53円 75日移動平均
38960.00円 21日夜間取引終値
38902.50円 20日日経平均株価現物終値
38810.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38783.32円 ボリンジャーバンド-1σ
38680.00円 5日移動平均
38641.25円 200日移動平均
38298.65円 ボリンジャーバンド2σ
37813.97円 ボリンジャーバンド3σ
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