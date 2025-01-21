　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円高の3万8960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40722.03円　　ボリンジャーバンド3σ
40237.35円　　ボリンジャーバンド2σ
39752.68円　　ボリンジャーバンド1σ
39268.00円　　25日移動平均
39265.00円　　一目均衡表・基準線
39140.00円　　一目均衡表・転換線
38964.53円　　75日移動平均
38960.00円　　21日夜間取引終値
38902.50円　　20日日経平均株価現物終値
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38795.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38783.32円　　ボリンジャーバンド-1σ
38680.00円　　5日移動平均
38641.25円　　200日移動平均
38298.65円　　ボリンジャーバンド2σ
37813.97円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース