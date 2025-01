華道の家元・笹岡隆甫が予想する2025年のブレイク店は、京都で話題のモチモチベーグル！

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。華道「未生流笹岡」三代目家元、食べログ グルメ著名人の笹岡隆甫さんの予想は?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、華道「未生流笹岡」三代目家元、食べログ グルメ著名人の笹岡隆甫さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

笹岡 隆甫



1974年京都生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。舞台芸術としてのいけばなの可能性を追求し、日本−スイス 国交樹立150周年記念式典をはじめ、海外での公式行事でも、いけばなパフォーマンスを披露。2016年には、G7伊勢志摩サミットの会場装花を担当した。主著に『いけばな―知性で愛でる日本の美―』(新潮新書)。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「天若」です

品の良い天ぷら 出典:susa28さん

千本今出川バス停からすぐの場所にある「天若」。天ぷらはもちろん、一品一品の料理に、食に強いこだわりを持つご主人の愛が注がれる。季節を感じられる品の良い料理は、接待にもおすすめ。

先代からの名物の揚げ出し豆腐 出典:みつごとうさんさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「RABBIT BAGELS」の「THE.B.E.C.」550円です

おいしそうなベーグル 出典:kazu( 。゚Д゚。)さん

◆天若住所 : 京都府京都市上京区千本通五辻上る牡丹鉾町570

京都で話題のベーグル専門店。夏限定のアイスベーグルサンドも。2024年10月には市内4軒目の「RABBIT BAGELS 四条新町店」がオープン。

◆RABBIT BAGELS&Cafe住所 : 京都府京都市左京区田中下柳町41-2

文:笹岡 隆甫、食べログマガジン編集部

