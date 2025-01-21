jo0ji、1stワンマンより「≒」ライブ映像公開
鳥取県出身のアーティストjo0jiが、昨年の11月1月に行われた”jo0ji 1st ONEMAN LIVE 漁火”の渋谷WWWXより「≒」のライブ映像を公開した。
【画像を見る】imase×jo0ji×なとり、Rolling Stone Japan次号の表紙ビジュアル
1月12日（日）にオンエアされたテレビ朝日「EIGHT-JAM」の「プロが選ぶ年間マイベスト10」にて蔦谷好位置氏の10位にjo0jiの「眼差し」が選出。続いて1月19日（日）にオンエアされたテレビ朝日「EIGHT-JAM」の同企画ではいしわたり淳治氏の1位に同じく「眼差し」が選出され、音楽ファンの間で大きく話題となっているjo0ji。
「≒」は即完売となった本公演の最後に演奏された楽曲で、クライマックスに向け上昇していく会場の熱量をそのまま体感できる映像に仕上がっている。
なお、3月に東名阪で開催する対バンツアー”jo0ji 2man tour「馴染」”では、煮ル果実（東京会場）、omoinotake（大阪会場）、WONK（名古屋会場）と共演予定で、2月にはimase×jo0ji×なとりの3マンライブ「Juice Supported by Rolling Stone Japan」が東京Zepp Haneda・大阪Zepp Nambaにて開催される。
＜ライブ情報＞
対バンツアー「jo0ji 2man tour 馴染」
2025年3月7日（金）梅田 CLUB QUATTRO
出演：Omoinotake / jo0ji
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2025年3月14日（金）梅田 CLUB QUATTRO
出演：WONK / jo0ji
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2025年3月21日（金）梅田 CLUB QUATTRO
出演：煮ル果実 / jo0ji
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
イープラス2次プレオーダー受付中
期間：1/10（金）12:00〜1/20（月）23:59
https://eplus.jp/jo0ji/
YouTube：https://www.youtube.com/@jo0ji763
Twitter：https://twitter.com/jo0ji3
Instagram：https://www.instagram.com/jo0ji.t/
TikTok：https://www.tiktok.com/@jo0j_s
【画像を見る】imase×jo0ji×なとり、Rolling Stone Japan次号の表紙ビジュアル
1月12日（日）にオンエアされたテレビ朝日「EIGHT-JAM」の「プロが選ぶ年間マイベスト10」にて蔦谷好位置氏の10位にjo0jiの「眼差し」が選出。続いて1月19日（日）にオンエアされたテレビ朝日「EIGHT-JAM」の同企画ではいしわたり淳治氏の1位に同じく「眼差し」が選出され、音楽ファンの間で大きく話題となっているjo0ji。
なお、3月に東名阪で開催する対バンツアー”jo0ji 2man tour「馴染」”では、煮ル果実（東京会場）、omoinotake（大阪会場）、WONK（名古屋会場）と共演予定で、2月にはimase×jo0ji×なとりの3マンライブ「Juice Supported by Rolling Stone Japan」が東京Zepp Haneda・大阪Zepp Nambaにて開催される。
＜ライブ情報＞
対バンツアー「jo0ji 2man tour 馴染」
2025年3月7日（金）梅田 CLUB QUATTRO
出演：Omoinotake / jo0ji
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2025年3月14日（金）梅田 CLUB QUATTRO
出演：WONK / jo0ji
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
2025年3月21日（金）梅田 CLUB QUATTRO
出演：煮ル果実 / jo0ji
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
イープラス2次プレオーダー受付中
期間：1/10（金）12:00〜1/20（月）23:59
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