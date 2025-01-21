ÇÈÎÜ¡¢¼ç±éºÇ¿·ºî¤Ç½Ö´Öµ²±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÉÒÏÓ·º»öÌò¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Ùº£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÇÈÎÜ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬21Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë·º»ö¡¦ÅÚ²°¤ò±é¤¸¤ë¡¡¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡ÙÂè1ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Î¹â¶¶ÍªÌé¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¡£¡È¥«¥á¥é¥¢¥¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Ö´Öµ²±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä½÷À·º»ö¡¦É¢É¹·î¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÊ¤Î¤¢¤ë·º»ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï²ò·è¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Í´»Ô¤ä¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÌ¤Á³ÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¾ëÊõ½¨Â§¤¬±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¾®¶â°æ½ð¤Î´ÉÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¢¤ë¶õ¤²È¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÁÜºº°ì²ÝÂè3¶¯¹ÔÈÈÂè1·¸¤Î¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ëÉ¢É¹·î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚ²°·ò¼¡Ïº¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¡¢ÊæÂ¼Àµ¸ã¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¡¢ÌÚ»®·¼²ð¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¡¢¿ð¹¾Î§¡ÊÇðÌÚÍª¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¦¡£°äÂÎ¤Ï¡¢²¿Ç¯¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ¤²È¤Î¾ö¤Î²¼¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤Ë¼Â¶·¸«Ê¬¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿É¹·î¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¡¢Èà½÷¤Ë¶á¤Å¤¯¡£É¹·î¤ÏÅÚ²°¤Ë¡Ö7Ç¯Á°¤Î12·î13Æü14»þ5Ê¬¤ËÈà½÷¤ò¸«¤«¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡¦¾®»³ÅÄËþ¡Ê¿åß·¿Â¸ã¡Ë¡£ÀÜµÒÂÖÅÙ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤È¤Î´Ö¤ÇÙæ¤á»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÜºº¤Ë¤è¤ê¡¢¾®»³ÅÄ¤Ï¤É¤³¤«¤Î¾ì½ê¤ÇÇØÃæ¤ò²¿ÅÙ¤â»É¤µ¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¶õ¤²È¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡É¹·î¤ÈÅÚ²°¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿½÷À¡¦ÁêÀîÍÚ¡Ê»³¸ý¤Þ¤æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£7Ç¯Á°¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¡¦ÀõÁÒ¤µ¤Ä¤¡Ê¿¹¤Õ¤¿ÍÕ¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤À¤Ã¤¿ÍÚ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤Ä¤¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢SNS¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤ÆÌÜ·â¾ðÊó¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É¹·î¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¸«¤¿ÍÚ¤Î´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡É¹·î¤Ï¥«¥á¥é¥¢¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Ö´Öµ²±Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¸«¤¿¤â¤Î¤ò¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈà½÷¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢É¢ÈÉ¤Ï¹â¤¤ÈÈ¿Í¸¡µóÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¢Âð¤·¤¿É¹·î¤ò¡¢Ëå¤ÎÍÛºÚ¡Ê²ÃÆ£ºÚÄÅ¡Ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÛºÚ¤ËÎä¤¿¤¯ÀÜ¤¹¤ëÉ¹·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢²áµî¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤Î¸÷·Ê¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£Âç¤¤¯¼è¤êÍð¤·¡¢ÍÛºÚ¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤ëÉ¹·î¡£Èà½÷¼«¿È¤âµ²±¤ÎÃæ¤Ë¾Ã¤»¤Ê¤¤¿´¤Î½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡ÍâÆü¡¢É¹·î¤ÈÅÚ²°¤ÏÍÚ¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÚ¤À¤¬¡¢7Ç¯Á°¤ËSNS¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¹·î¤Ë¶Ã¤¡¢¿´¤ò³«¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£¶õ¤²È¤Ç¤Î»¦¿Í»ö·ï¤È¡¢7Ç¯Á°¤Î¼ºí©»ö·ï¡£2¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë·º»ö¡¦ÅÚ²°¤ò±é¤¸¤ë¡¡¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡ÙÂè1ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Î¹â¶¶ÍªÌé¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¡£¡È¥«¥á¥é¥¢¥¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Ö´Öµ²±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä½÷À·º»ö¡¦É¢É¹·î¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÊ¤Î¤¢¤ë·º»ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï²ò·è¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£Í´»Ô¤ä¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÌ¤Á³ÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¾ëÊõ½¨Â§¤¬±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¾®¶â°æ½ð¤Î´ÉÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¢¤ë¶õ¤²È¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÁÜºº°ì²ÝÂè3¶¯¹ÔÈÈÂè1·¸¤Î¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ëÉ¢É¹·î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚ²°·ò¼¡Ïº¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¡¢ÊæÂ¼Àµ¸ã¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¡¢ÌÚ»®·¼²ð¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¡¢¿ð¹¾Î§¡ÊÇðÌÚÍª¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¦¡£°äÂÎ¤Ï¡¢²¿Ç¯¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ¤²È¤Î¾ö¤Î²¼¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤Ë¼Â¶·¸«Ê¬¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿É¹·î¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¡¢Èà½÷¤Ë¶á¤Å¤¯¡£É¹·î¤ÏÅÚ²°¤Ë¡Ö7Ç¯Á°¤Î12·î13Æü14»þ5Ê¬¤ËÈà½÷¤ò¸«¤«¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¡¦¾®»³ÅÄËþ¡Ê¿åß·¿Â¸ã¡Ë¡£ÀÜµÒÂÖÅÙ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤È¤Î´Ö¤ÇÙæ¤á»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁÜºº¤Ë¤è¤ê¡¢¾®»³ÅÄ¤Ï¤É¤³¤«¤Î¾ì½ê¤ÇÇØÃæ¤ò²¿ÅÙ¤â»É¤µ¤ì¤Æ»¦¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¶õ¤²È¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡É¹·î¤ÈÅÚ²°¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿½÷À¡¦ÁêÀîÍÚ¡Ê»³¸ý¤Þ¤æ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£7Ç¯Á°¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¡¦ÀõÁÒ¤µ¤Ä¤¡Ê¿¹¤Õ¤¿ÍÕ¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤À¤Ã¤¿ÍÚ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤Ä¤¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢SNS¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤ÆÌÜ·â¾ðÊó¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É¹·î¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¸«¤¿ÍÚ¤Î´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡É¹·î¤Ï¥«¥á¥é¥¢¥¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Ö´Öµ²±Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¸«¤¿¤â¤Î¤ò¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈà½÷¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢É¢ÈÉ¤Ï¹â¤¤ÈÈ¿Í¸¡µóÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¢Âð¤·¤¿É¹·î¤ò¡¢Ëå¤ÎÍÛºÚ¡Ê²ÃÆ£ºÚÄÅ¡Ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÛºÚ¤ËÎä¤¿¤¯ÀÜ¤¹¤ëÉ¹·î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢²áµî¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤Î¸÷·Ê¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£Âç¤¤¯¼è¤êÍð¤·¡¢ÍÛºÚ¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤ëÉ¹·î¡£Èà½÷¼«¿È¤âµ²±¤ÎÃæ¤Ë¾Ã¤»¤Ê¤¤¿´¤Î½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡ÍâÆü¡¢É¹·î¤ÈÅÚ²°¤ÏÍÚ¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÚ¤À¤¬¡¢7Ç¯Á°¤ËSNS¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¹·î¤Ë¶Ã¤¡¢¿´¤ò³«¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£¶õ¤²È¤Ç¤Î»¦¿Í»ö·ï¤È¡¢7Ç¯Á°¤Î¼ºí©»ö·ï¡£2¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË21»þÊüÁ÷¡£