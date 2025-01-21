WEST.¾®ÂíË¾¡¢¥»¥í¥¤¥Ø¥¢¤ËÃÇÈ±¡¡¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ç¼ç±é¡Ö¾éÃÌ¤«¤Ê¡©¡×
WEST.¤Î¾®ÂíË¾¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬21Æü¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ìòºî¤ê¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î³¹¡¦ÍüÂÙ±¡¡Ê¥¤¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡£º£²ó¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºî¼Ô¤ÈÂÐÌÌ¡¡¸Ç¤¤°®¼ê¸ò¤ï¤·À®¸ùÀÀ¤¦
¡Ø¥¶¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¡ØDEATH TAKES A HOLIDAY¡Ù ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯WEST.¤Î¾®Âí¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤Ìò¤Ë·èÄê¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«¿È¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¡¦ÍüÂÙ±¡¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¥Á¥ç¡¦¥°¥¡¥ó¥¸¥ó¤µ¤ó¤È¤â½éÂÐÌÌ¡£2¿Í¤Ï¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÉñÂæ¤ÎÀ®¸ù¤òÀÀ¤¤¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÌò¤Ë¶Ã¤¤â¡Ä·è°ÕÌÀ¤«¤¹
¾®Âí¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀ¤³¦ÅªºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡È¤³¤ó¤ÊÂçÌò¤òËÍ¤Ë¡Ä¾éÃÌ¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¼°¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡ÈËÍ¤ÇÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¤È°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¤á¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥»¥í¥¤¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¥»¥í¥¤¥Ø¥¢¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥½¥¦¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð°©¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸¶ºîÌ¡²è¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥°¥¡¥ó¥¸¥ó¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÌò¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥í¥¤¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤Ê¬¡¢°ì¸À°ì¸À¤Ë¤¹¤´¤¯½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤Î»ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÈà¤é¤ò¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¶¦±é¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÉñÂæ¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç1¥·¡¼¥ó1¥·¡¼¥ó¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¡¢¡È¤â¤¦1²ó´Ñ¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï2025Ç¯6·î¡¢Åìµþ·úÊª Brillia Hall¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£