Áª¼ê¸¢V¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡¡·ãÆ®¤ÎPKÀïÉñÂæ¥¦¥é¡¡Ì£Êý¤ÎPK¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ëÍýÍ³¡¡¶ÛÄ¥¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¸åÇÚ¡¡ÀèÇÚÂ´¶È¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤ß¤·¤¤¡×
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Ï¡¢Âç²ñ»Ë¾åºÇÄ¹¤Î10¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿PKÀï¤ÎËö¡¢Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)¤¬Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)¤òÇË¤ê·èÃå¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë»àÆ®¤òÀï¤Ã¤¿MFÀÐ°æÍÛÁª¼ê(3Ç¯)¡¢GKÆ£¸¶Í¥´õÁª¼ê(3Ç¯)¡¢MF¼ÆÌî²÷¿ÎÁª¼ê(2Ç¯)¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶°é±Ñ¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë1ÅÀ¤º¤Ä¼è¤ê¹ç¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¡£±¿Ì¿¤ÎPKÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
GKÆ£¸¶¤¬Ì£Êý¤ÎPK¤ò¸«¤Ê¤¤¥ï¥±
PKÀï¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐ°æÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖPKÀï¤ÏÆ£¸¶¤¬¼çÌò¡£Íê¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÆ£¸¶Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£¸¶Áª¼ê¤ÏÌ£Êý¤ÎPK¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±½¸Ãæ¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¤éÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¼¤ò¸«¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«¤Æ±þ±çÀÊ¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥à7¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬À®¸ù¤¹¤ë¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¡£7¿ÍÌÜ¤Ç·è¤á¤¿ÀÐ°æÁª¼ê¤Ï¡¢Âç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢GK¤ÎÆ£¸¶Áª¼ê¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»ß¤á¤Æ¡£ÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È°ì¸À¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Áê¼ê¤Î8¿ÍÌÜ¤òÆ£¸¶Áª¼ê¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£¤³¤Î»þ¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿Æ£¸¶Áª¼ê¤Ï¡Ö¤¤ï¤É¤¤¥³¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È»ØÀè¡É¤Ç¤«¤½Ð¤»¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PK³°¤·¤¿2Ç¯À¸¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê½õÁö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡Å·¤ò¶Ä¤¤¤À´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß
·è¤á¤ì¤Ð¾¡Íø¤È¤Ê¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¤Î8¿ÍÌÜ¡£Çò°æÀ¿ÌéÁª¼ê(2Ç¯)¤¬Âç¤¤¯³°¤·¡¢¼ºÇÔ¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¡Ö´é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê½õÁö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤«¤é¤«ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Çò°æÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ¤¬Âç¤¤¯Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êPK¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ£¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çò°æ¤¬·è¤á¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸å¤í¤ò¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤é¥´¡¼¥ë¤Î¸å¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ³°¤·¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆ£¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÎÞ¤òÎ®¤¹¸åÇÚ¤Î¤â¤È¤Ø¡£Æ£¸¶Áª¼ê¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÊú¤¤«¤«¤¨¡¢Æ¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐ¼«Ê¬¤¬»ß¤á¤ë¤«¤é¡¢¸å¤ÏÇ¤¤»¤í¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10¿ÍÌÜ¤Î2Ç¯À¸¤Ï¡Ö¸åÈ¾±äÄ¹¤ÇÂ¤ò¤Ä¤ê¤¹¤®¤Æ...¡×¡¡Â´¶È¤ÎÀèÇÚ¤Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤ß¤·¤¤¡×
·èÃå¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï10¿ÍÌÜ¡£Æ£¸¶Áª¼ê¤¬ºÆ¤Ó¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¤ß¤»¤Æ¡¢Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
Á°¶¶°é±Ñ¤Î10¿ÍÌÜ¤Ï¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¼ÆÌîÁª¼ê¡£¼Â¤Ï¡Ö¸åÈ¾±äÄ¹¤ÇÂ¤ò¤Ä¤ê¤¹¤®¤ÆPKÀï¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î»þ¤Ï²£¤ÇÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½çÈÖ¤¬10¿ÍÌÜ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ»Ë¾åºÇÄ¹10¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿PKÀï¤Ï¡¢¼ÆÌîÁª¼ê¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ·èÃå¡£7Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸¶Áª¼ê¤¬PK¤ò³°¤·¤¿Çò°æÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬³°¤¹¤«¤é¤â¤¦1ËÜ»ß¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Çò°æÁª¼ê¤Ï¡ÖÆ£¸¶¤ò¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤ÎºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¸¢¤òÀï¤Ã¤¿2Ç¯À¸¤Î¼ÆÌîÁª¼ê¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÖÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¤Û¤Û¤¨¤ß¤Þ¤·¤¿¡£(1·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGoing! Sports&News¡Ù¤òºÆ¹½À®)