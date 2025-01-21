Ãæ¹ñ¤ÎGDP¤ò½ä¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ä¡Ö5¡óÀ®Ä¹¡×¤ÏÈ¯É½1¥õ·îÁ°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿!?
À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿µ¼Ô²ñ¸«
Àè½µ1·î17Æü¶âÍËÆü¤Î¸áÁ°10»þ¡¢ËÌµþ¡£Â¿¿ô¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¹¯µÁ¡Ê¤³¤¦¡¦¤®¡ËÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶ÉÄ¹¡Ê58ºÐ¡Ë¤ÎÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼çÍ×·ÐºÑÅý·×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¹¯¶ÉÄ¹¤Ï¸ÐÆî¾Ê½Ð¿È¤Ç¡¢¾å³¤ºâ·ÐÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Ãæ¹ñ4Âç¹ñÍ¾¦¶È¶ä¹Ô¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ·úÀß¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡£2016Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯4Âç¶ä¹Ô¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¤ÎÉû¹ÔÄ¹¡ÊÉûÆ¬¼è¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢2018Ç¯¤ËÅ·ÄÅ»ÔÉû»ÔÄ¹¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯3·î¤Ë¡¢Âè15Âå¹ñ²ÈÅý·×¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬º£Ç¯¤Î²ñ¸«¤Û¤É¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¹¯¶ÉÄ¹¤ÏËÁÆ¬¡¢¤ä¤äÅê¤²¤ä¤ê¤ÊÄ´»Ò¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¡¢³°Éô¤Î¶¯¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë°µÎÏ¤ä¡¢ÆâÉô¤Îº¤Æñ¤¬Áý¤¹Ê£»¨½Ô¸·¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¬¶áÊ¿Æ±»Ö¤ò³Ë¿´¤È¤¹¤ëÅÞÃæ±û¤Î·ø¶¯¤Ê»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è³ÆÉôÌç¤ÏÅÞÃæ±û¤È¹ñÌ³±¡¡ÊÃæ±û´±Ä£¡Ë·èÄê¤È¼êÇÛ¤ò¿¼¤¯´ÓÅ°¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¡£°ÂÄê¤·¤¿Ãæ¤Ç¿ÊÅ¸¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦³èÆ°¤ÎÁí¹çÅª¤Ê´ðÄ´¤ò·ø»ý¤·¡¢¿·È¯Å¸ÍýÇ°¤òÀ°Íý¤·¡¢Åª³Î¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë´ÓÅ°¤·¡¢¿·È¯Å¸¶ÉÌÌ¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿ä¿Ê¤·¤¿¡£
¹ñÌ±·ÐºÑ¤Î±¿¹Ô¤Ï¡¢ÁíÂÎÅª¤ËÊ¿²º¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ãæ¤ÇÈ¯Å¸¤òµá¤á¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¿·¤¿¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¸«¤»¡¢ÆÃ¤Ë»þµ¹¤òÆÀ¤Æ°ìÏ¢¤ÎÁýÎÌÀ¯ºö¤òÇÛÈ÷¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î¿®Íê¤ÈÍ¸ú¤ÊÄó¾§¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£·ÐºÑ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆV»ú²óÉü¤·¡¢·ÐºÑ¼Ò²ñÈ¯Å¸¤Î¼çÍ×ÌÜÉ¸Ç¤Ì³¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë´°À®¤·¤¿¡×
¹¯¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Æñ²ò¤Ê¡Ö¶¦»ºÅÞÍÑ¸ì¡×¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í×¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¶ìÏ«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¯¤°¤â¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Îµ¼Ô¤¿¤Á
¤É¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¹¯¶ÉÄ¹¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö½é´ü¤Î³µ»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÄÌÇ¯¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Ï134Ãû9084²¯¸µ¡£Êª²ÁÊÑÆ°¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Á°Ç¯Èæ5¡¦0¡óÀ®Ä¹¤·¤¿¡£»º¶ÈÊÌ¤Ë¤Ï¡¢Âè°ì¼¡»º¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¤Ï9Ãû1414²¯¸µ¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ3¡¦5¡óÁý¡£ÂèÆó¼¡»º¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¤Ï49Ãû2087²¯¸µ¤Ç¡¢5¡¦3¡óÁý¡£Âè»°¼¡»º¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¤Ï76Ãû5583²¯¸µ¤Ç¡¢5¡¦0¡óÁý¤À¡£»ÍÈ¾´üÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï5¡¦3¡ó¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ï4¡¦7¡ó¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Ï4¡¦6¡ó¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ï5¡¦4¡ó¤À¡£Á°´üÈæ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï1¡¦6¡ó¤À¡×
¹¯¶ÉÄ¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨¤ò¡Ö5¡¦0¡ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿»þ¡¢²ñ¸«¾ì¤Ï¥·¡¼¥ó¤ÈÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æµ¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¯¤°¤â¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¡¢´é¡¢´é¡£Ã¯¤âÀ¼¤Ë¤³¤½¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡ÖËÜÅö¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¿·²Ú¼Ò¤ÎÂ®Êó¤ò¸«¤¿»ä¤â¡¢ÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¼Ò²ñ¤Î¼ÂÂÖ¡×¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¹¯¶ÉÄ¹¤Ï2024Ç¯¤Î·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤òÂ³¤±¤¿¡£Æ±Æü¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃæ¤Ç¼çÍ×ÉôÊ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡»Á´¹ñ¿©ÎÈÁíÀ¸»ºÎÌ7²¯650Ëü¥È¥ó¡¢Á°Ç¯Èæ1¡¦6¡óÁý¡£
¡»Á´¹ñµ¬ÌÏ°Ê¾å¡ÊÂç´ë¶È¡Ë¹©¶ÈÁý²ÃÃÍ5¡¦8¡óÁý¡£¤¦¤Á¹ñÍ´ë¶È4¡¦2¡óÁý¡¢Ì±±Ä´ë¶È5¡¦3¡óÁý¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È4¡¦0¡óÁý¡£
¡»¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÁý²ÃÃÍ5¡¦0¡óÁý¡£
¡»¼Ò²ñ¾ÃÈñÉÊ¾®ÇäÁí³Û3¡¦5¡óÁý¡£Âè4»ÍÈ¾´ü¤Î¼Ò²ñ¾ÃÈñÉÊ¾®ÇäÁí³Û3¡¦8¡óÁý¡¢12·î¤Î¼Ò²ñ¾ÃÈñÉÊ¾®ÇäÁí³Û3¡¦7¡óÁý¡£
¡»Á´¹ñ¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ3¡¦2¡óÁý¡Ê¹ñÆâ´ë¶È2¡¦9¡óÁý¡¢³¤³°´ë¶È10¡¦0¡ó¸º¡Ë¡£
¡»ÉÔÆ°»º³«È¯Åê»ñ10¡¦6¡ó¸º¡¢¤¦¤Á½»Âð³«È¯Åê»ñ¤Ï10¡¦5¡ó¸º¡£
¡»ÉÔÆ°»º³«È¯´ë¶È²È²°»Ü¹©ÌÌÀÑ12¡¦7¡ó¸º¡¢¤¦¤Á½»Âð»Ü¹ÔÌÌÀÑ13¡¦1¡ó¸º¡£
¡»²È²°¿·µ¬¹©»ö³«»ÏÌÌÀÑ23¡¦0¡ó¸º¡¢¤¦¤Á½»Âð¿·µ¬¹©»ö³«»ÏÌÌÀÑ23¡¦0¡ó¸º¡£
¡»²È²°½×¹©ÌÌÀÑ27¡¦7¡ó¸º¡¢¤¦¤Á½»Âð½×¹©ÌÌÀÑ27¡¦4¡ó¸º¡£
¡»¿·ÃÛ¾¦ÉÊ²È²°ÈÎÇäÌÌÀÑ12¡¦9¡ó¸º¡¢¤¦¤Á½»ÂðÈÎÇäÌÌÀÑ14¡¦1¡ó¸º¡£
¡»¿·ÃÛ¾¦ÉÊ²È²°ÈÎÇä³Û17¡¦1¡ó¸º¡¢¤¦¤Á½»ÂðÈÎÇä³Û17¡¦6¡ó¸º¡£
¡»2024Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ²È²°Çä¤ì»Ä¤êÌÌÀÑ¤Ï¡¢7²¯5327ËüÖ¤Ç10¡¦6¡óÁý¡¢¤¦¤Á½»ÂðÇä¤ì»Ä¤êÌÌÀÑ16¡¦2¡óÁý¡£
¡»2024Ç¯¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯´ë¶È¤Î¼ê¸µ»ñ¶â¤Ï17¡¦0¡ó¸º¡£¤¦¤Á¹ñÆâÍ»»ñ6¡¦1¡ó¸º¡¢³¤³°Í»»ñ26¡¦7¡ó¸º¡¢¼«¸Ê»ñ¶â11¡¦6¡ó¸º¡£
¡»12·î¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï92¡¦78¤Ç¡¢12¥õ·îÏ¢Â³¤Ç93³ä¤ì¡£
¡»12·î¤Î70ÂçÃæÅÔ»Ô¿·ÃÛ¾¦ÉÊ½»ÂðÈÎÇä²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°·îÈæ¤Ç¾å¾º23ÅÔ»Ô¡¢ÉÔÊÑ4ÅÔ»Ô¡¢²¼¹ß43ÅÔ»Ô¡£Æ±Ãæ¸Å»Ø¿ô¤Ï¡¢¾å¾º9ÅÔ»Ô¡¢ÉÔÊÑ1ÅÔ»Ô¡¢²¼¹ß60ÅÔ»Ô¡£
¡»ÄÌÇ¯¤Î²ßÊªËÇ°×Áí³Û5¡¦0¡óÁý¡£¤¦¤ÁÍ¢½Ð7¡¦1¡óÁý¡¢Í¢Æþ2¡¦3¡óÁý¡£12·î¤Î²ßÊªËÇ°×Áí³Û6¡¦8¡óÁý¡¢¤¦¤ÁÍ¢½Ð10¡¦9¡óÁý¡¢Í¢Æþ1¡¦3¡óÁý¡£
¡»ÄÌÇ¯¤Î½»Ì±¾ÃÈñ²Á³Ê¡ÊCPI¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ0¡¦2¡óÁý¡£12·î¤Î½»Ì±¾ÃÈñ²Á³Ê¤Ï0¡¦1¡óÁý¡£
¡»ÄÌÇ¯¤Î¹©¶ÈÀ¸»º¼Ô¹©¾ì½Ð²Ù²Á³Ê¡¦¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï2¡¦2¡ó¸º¡£12·î¤Î¹©¶ÈÀ¸»º¼Ô¹©¾ì½Ð²Ù²Á³Ê¡¦¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï2¡¦3¡ó¸º¡£
¡»ÄÌÇ¯¤ÎÁ´¹ñÅÔ»ÔÄ´ºº¼º¶ÈÎ¨Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï5¡¦1¡ó¤Ç¡¢0¡¦1¡ó¸º¡£12·î¤ÎÁ´¹ñÅÔ»ÔÄ´ºº¼º¶ÈÎ¨¤Ï5¡¦1¡ó¡£
¡»ÄÌÇ¯¤ÎÇÀÌ±¹©¡Ê½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¼Ô¡ËÁí¿ô¤Ï2²¯9973Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ220Ëü¿ÍÁý¡£
¡»ÄÌÇ¯¤ÎÁ´¹ñ½»Ì±°ì¿ÍÅö¤¿¤ê²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Ï4Ëü1314¸µ¤Ç¡¢Ì¾ÌÜ5¡¦3¡óÁý¡¢¼Â¼Á5¡¦1¡óÁý¡£
¡»2024Ç¯Ëö¤ÎÁ´¹ñ¿Í¸ý¤Ï¡¢14²¯828Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ139Ëü¿Í¸º¡£
¡»ÄÌÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï954Ëü¿Í¤Ç¡¢»àË´¿ô¤Ï1093Ëü¿Í¡£
¡»16ºÐ¡Á59ºÐ¤Î¿Í¸ýÈæ¤Ï60¡¦9¡ó¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Ï3²¯1031Ëü¿Í¤Ç22¡¦0¡ó¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ï2²¯2023Ëü¿Í¤Ç15¡¦6¡ó¡£
¿©ÎÈ´íµ¡¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁý»º¤ò»Ø¼¨
¹¯¶ÉÄ¹¤Ï¤Þ¤º¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¿©ÎÈÀ¸»º¤¬²áµîºÇ¹â¤ÎËºî¤Ç¡¢½é¤á¤Æ7²¯¥È¥ó¤ÎÂçÂæ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï2´üÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿2018Ç¯º¢¤«¤é¡¢¤È¤ê¤ï¤±¿©ÎÈÁý»º¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶á¤¤¾Íè¡¢ºÇÂç¤Î¿©ÎÈÍ¢Æþ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¿©ÎÈ´íµ¡¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÁý»º¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¼ç¤ËÆó¤Ä¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤äAI¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤Î¸úÎ¨¤¬¿ü¡Ê¤¹¤³¤Ö¡Ë¤ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£²áµî10Ç¯¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÇÀ¶Èµ»½Ñ¤Ï³ÊÃÊ¤Î¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¿©ÎÈ¤òÁý»º¤»¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤ÎÄá¤Î°ìÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÀÃÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¹Ó¤ìÃÏ¤¬³«º¦¤µ¤ì¤ÆÇÀÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¹ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´Ä¶¤òÇË²õ¤·¤ÆÌµÃã¶ìÃã¤ÊÇÀÃÏ³ÈÂç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÊÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©ÎÈ¼«µëÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤À¯ºö¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î°ÍÂ¸Î¨¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÍè¤¿¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î¡ÖËÇ°×ÀïÁè¡×¤ÎÉð´ï¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
ºã¤¨¤Ê¤¤¡Ö¾ÃÈñ¡×¤È¡ÖÅê»ñ¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¶È¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÎÁý²ÃÃÍ¤¬5¡ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¤Î¤ÏÏ¯Êó¤À¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀ½Â¤¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌµÍý¤ä¤êºî¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤êÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤Ê·ÐºÑ²óÉü¤«¤é¤Ï¤Ê¤ª±ó¤¤¡£
¾ÃÈñ3¡¦2¡óÁý¡¢Åê»ñ3¡¦5¡óÁý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸5¡¦0¡ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤¤¿ôÃÍ¤À¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤òÉ½¤¹ÆÃÄ§Åª¤Ê»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö5¡¦0¡óÀ®Ä¹¡×¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ëº¬µò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ÃÈñ¡¦Åê»ñ¡¦Í¢½Ð¤Î¡Ö3Æ¬ÇÏ¼Ö¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢5¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ¢½Ð¤À¤±¤Ç¡Ê7¡¦1¡óÁý¡Ë¡¢¤¤¤«¤ËÍ¢½ÐÍê¤ß¤Î°ìËÜÂÂÇË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×Á°¡×¤Î¡Ö¶î¤±¹þ¤ßÍ¢½Ð¡×¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
¤À¤¬¡¢20Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢Í¢½Ð¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Î¾ÃÈñ¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ°ú¤¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡¢°ìÁØ°Åß¸¡Ê¤¢¤ó¤¿¤ó¡Ë¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈá»´¤Ç¡¢¡ÖºÇ°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿2023Ç¯¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÆó·å¸º¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£GDP¤Î3³ä¤òÀê¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÉÔÆ°»º¶È¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä´°Á´¤ËÊø²õ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö£³Âç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬ÁíÊø¤ì
¼ÂºÝ¡¢¡ÖÃæ¹ñ3Âç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¹±Âç¡¦ÊË·Ë±à¡¦Ëü²Ê¤Î¤¦¤Á¡¢¹±Âç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇËÃ¾¡£ÊË·Ë±à¤Ï¡¢ÃÙ±ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯12·î´üÏ¢·ë·è»»¤ò¡¢º£Ç¯1·î14Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯È¯É½¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤Ï1784²¯¸µ¡ÊÌó3¡¦8Ãû±ß¡Ë¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¡£Ëü²Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢16Æü¤Ë¡Ö½Ë¶å¾¡CEO¤¬15Æü¤Ë·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÐºÑ»æ¡Ø·ÐºÑ´Ñ»¡Êó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¤¬¤µ¤é¤ËË½Íî¤·¤¿¡£
²È²°¤ÎÇä¤ì»Ä¤êÌÌÀÑ¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¤µ¤é¤ËÀÑ¤ßÁý¤·¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÅìµþ23¶è¤ÎÌÌÀÑ¤Î1¡¦2ÇÜ°Ê¾å¡¢Âçºå»Ô¤ÎÌÌÀÑ¤Î3¡¦3ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÃ±¿È¤Î½»µïÌÌÀÑ¿å½à25Ö¤ÇÂ¬¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë3000Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½»¤á¤ëÌÌÀÑ¤¬¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯5·î°Ê¹ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È´ËÜÅª²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¤âÉÔÆ°»º¶È¤Î¥É¥óÄì¤¬²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤Æ¡¢¡Ö2¤Ä¤Î¸÷ÌÀ¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯·Êµ¤»Ø¿ô¤¬¡¢ºòÇ¯4·î¤Î91¡¦83¤òÄì¤È¤·¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£12·î¤Ï92¡¦78¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¡Ö93Ä¶¤¨¡×¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÉÔÆ°»º³«È¯·Êµ¤»Ø¿ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Çº£À¤µª½é¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤Ç·òÁ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈÄê¤á¤¿»ØÉ¸¤À¡£¡Ö100¡Á105¡×¤¬·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Ö105¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¡Ö110¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¡£
¤À¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤Ï¡¢Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡Ö95°Ê²¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢´°Á´¤ÊÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö95Ä¶¤¨¡×¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¾Úº¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥Ç¥Õ¥ì¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÏ¯Êó¤Ï¡¢Ëè·îÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë70ÅÔ»Ô¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤¬¡¢12·î¤Ë23ÅÔ»Ô¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤Û¤ó¤Î¿ô¥õ·îÁ°¤Þ¤Ç¡¢70ÅÔ»Ô¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬²¼¹ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶âÈæÎ¨¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤ÎÍøÎ¨¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢¹ØÆþ¾ò·ï¤ò´ËÏÂ¤·¤¿¤ê¤È¡¢ºòÇ¯5·î°Ê¹ß¤ËÀ¯ÉÜ¤¬Ìð·Ñ¤®Áá¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿½ôÀ¯ºö¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ú¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢ºòÇ¯ÄÌÇ¯¤ÎÊª²Á¾å¾º¤¬0¡¦2¡ó¤Ç¡¢Â¸µ¤Î12·î¤¬0¡¦1¡ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ç¥Õ¥ì¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£12·î¤Î¹©¶ÈÀ¸»º¼Ô¹©¾ì½Ð²Ù²Á³Ê¡¦¹ØÆþ²Á³Ê¤¬2¡¦3¡ó¸º¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÃæ¹ñ¤Ï²áµî¤ÎÆüËÜ¤ò¡ÖÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¡×¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢ºòÇ¯9·î°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀìÌç²È¤¬²áµî¤ÎÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼º¶ÈÎ¨¤¬5¡¦1¡ó¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢½êÆÀ¤¬Ê¿¶Ñ¤Ç5¡ó¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¡¢Âç¤¤¤Ë²ø¤·¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ÂÂÖ¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°ìºòÇ¯²Æ1158Ëü¿Í¡¢ºòÇ¯²Æ1179Ëü¿Í¡¢º£Ç¯²Æ1222Ëü¿Í¤È¤¤¤¦Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ø½¢¿¦¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©Àè·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹ñ¹Í¡×¡Ê¥°¥ª¥«¥ª¡á¹ñ²È¸øÌ³°÷»î¸³¡Ë¤Ç¡¢¤ï¤º¤«3Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤ÎÊç½¸¤Ë325Ëü¿Í¤â¼õ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤¿¤Á¤¬°ì³ÍÀé¶â¤òÌ´¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¯¶È¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡Ö²¼³¤¡×¡Ê¥·¥¢¥Ï¥¤¡Ë¤È¸Æ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤Ï¡Ö¾å´ß¡×¡Ê¥·¥ã¥ó¥¢¥ó¡Ë¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬²¿¤È¤«¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö´ß¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¡Ö¹âÎð²½¡×
¿Í¸ýÌäÂê¤â¡¢Ìó35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¡Ö°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¡×¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂçÊÑÍ³¡¹¤·¤ÌäÂê¤À¡£
º£²ó¡¢¡Ö½ÐÀ¸¿ô¤¬Áý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¼«²è¼«»¿¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬902Ëü¿Í¤Ç¡¢º£Ç¯¤¬954Ëü¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢52Ëü¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¾åÈ¾´ü¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï433Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¼È¾´ü¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï521Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç88Ëü¿Í¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ2³ä¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢3Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡Ö¥¼¥í¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¡×¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢ºòÇ¯Á°È¾¤Ë·ëº§¤·¤¿¿Í¡¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÆÃ°Û¡×¤Ê¸½¾Ý¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏºÆ¤Ó¹ß²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹âÎð²½¤Î¤Û¤¦¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬2¡¦2²¯¿Í¤òÆÍÇË¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¹âÎð¼Ô¿ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡£¹âÎð¼Ô¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨Â³¤±¡¢20¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï5²¯¿Í¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¡Ö¡Ø¶äÈ¯·ÐºÑ¡Ù¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡Ë¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¡×¤È»ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Å«¿á¤±¤ÉÍÙ¤é¤º¤Î¾õÂÖ¤À¡£ÄêÇ¯±äÄ¹¤â·è¤á¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Àº¬¶¯¤¤È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢»Ï¤á¤Îµ¿Ìä¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë5¡ó¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£Àè·î3Æü¡¢¿¼圳¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤ëÅê»ñ¼Ô²ñµÄ¤Ç¡¢¹ñÅê¾Ú·ô¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î¹âÁ±Ê¸»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖGDP¤Ï£³¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÊª²Á¡¢½¢¶È¡¢GDP¤òºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢GDP¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÏËèÇ¯¡¢3¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅý·×¤«¤é3¡ó¤º¤Ä°ú¤¯¤È¡¢¤É¤ì¤âÀ°¹çÀ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤À¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹âÌ¾¤Ê·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬¡¢¡ÖGDP¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï3¡ó¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤Î¤À¡£¹â»á¤ÏÄ¾¸å¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø½ÐÄ¥¤·¡¢Àè·î12Æü¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¹ñºÝ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊPIIE¡Ë¼çºÅ¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÏÃ¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤Ö¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡¢Ï·ÇÌ¿´¤Ê¤¬¤é¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢1·î8ÆüÉÕ¡ØWSJ¡Ù¡Ê¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¼«¿È¤¬·ãÅÜ¤·¡¢¹â»á¤Î½èÊ¬¤òÌ¿¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖGDP5¡óÀ®Ä¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î5Æü¤ÎÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤Ç¡¢Íû¶¯¼óÁê¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÀ¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¡×¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ºòÇ¯ÄÌÇ¯¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤³¤½5¡¦3¡ó¤È¡Ö5¡óÄ¶¤¨¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤¬4¡¦7¡ó¤Ç¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤¬4¡¦6¡ó¡£Âè4»ÍÈ¾´ü¤â»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¿µ¤ÇÛ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¤Î5¡óÌÜÉ¸¤Ïº¤Æñ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿¸«Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï5¡¦4¡ó¡ªÄÌÇ¯¤Ç¤Ï5¡¦0¡ó¤Ç¡¢À²¤ì¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®¤ÈÁêÀ®¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤À¤¬¡¢¹ñ²ÈÅý·×¶É¤È¤·¤Æ¤ÏÅö½é¡¢¡Ö¤¢¤ëÊÛÌÀ¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÄÌÇ¯¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬¡Ö4¡¦8¡ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤³¤¦¸À¤¤Á¶¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÄÌÇ¯ÌÜÉ¸¤Ï¡¢5¡¦0¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø5¡óÁ°¸å¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤ÆÄÌÇ¯ÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡×
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤ÆÍû¹î¶¯Á°¼óÁê¤¬ÍÑ¤¤¤¿ÊýÊØ¤À¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®Àë¸À¡×
¤È¤³¤í¤¬Àè·î10Æü¤Ë¡¢¡Ö»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¡¢¡Ö1¡Ü10ÂÐÏÃ¡×¤ÇË¬Ãæ¤·¤¿¼çÍ×¹ñºÝ·ÐºÑµ¡´Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤È²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡Ö1¡Ü10ÂÐÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Íû¶¯¼óÁê¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤È¡¢10¤Î¹ñºÝ·ÐºÑµ¡´Ø¡Ê¿·³«È¯¶ä¹Ô¡¢À¤³¦¶ä¹Ô¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡¢¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡¢¹ñºÝÏ«Æ¯µ¡´Ø¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡¢¹ñºÝ·èºÑ¶ä¹Ô¡¢¶âÍ»°ÂÄê°Ñ°÷²ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¶ä¹Ô¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤À¡£¤½¤Î¾ì¤Ç½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¤³¤¦¹ë¸ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎºÇÂç¤Î¸£°úÌò¤ÎÌò³ä¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
½¬¼çÀÊ¼«¤é¤¬¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¹ñºÝ·ÐºÑµ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢CCTV¡ÊÃæ¹ñÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ç¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¡×¤¬¡Ö¥¦¥½¤Ä¤¡×¤È¤Ê¤êÃÑ¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¹¯µÁ¹ñ²ÈÅý·×¶ÉÄ¹¤ÈÉô²¼¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡©Èà¤é¤Ï¡ÖÅý·×¤Î¥×¥í¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤ËÀäÂÐÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
»ä¤ÏËÌµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¤Þ¤À¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ë°ìÈÌ»ÔÌ±¤ò¸«³Ø¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¹ñ²È¤ÎËÄÂç¤ÊÅý·×¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¡¢¶É°÷¤¿¤Á¤Î·ì¤È´À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡Ö5¡¦0¡óÀ®Ä¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡Ö·ì¤È´À¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡ãº£½µ¤Î¿·´©¿Þ½ñ¡ä
Ç§ÃÎ¾É¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤/±üÌî½¤»ÊÃø/Ê¸½Õ¿·½ñ/1060±ß¡ÜÀÇÀèÆü¡¢¤¢¤ëÀèÇÚµ¼Ô¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢½é´ü¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦Æ°Êª¤ÎÄ¹¤¤±Ä¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉÂµ¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¿´¤Î¤Ä¤«¤¨¤¬¤È¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÀ¶Î®¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡Ö±üÌîÀá¡×¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤òÇÜ²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼º¶È¼Ô¤Ï4700Ëü¿Í¡×¡ÖGDP¤Ï3¡ó¾å¾è¤»¡×¡Ä¡ÄÃæ¹ñ¤Ç¾Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖÀµÄ¾¤¹¤®¤ë¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡×¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
Áòº×,
»×¤¤¤ä¤ê,
²£ÉÍ,
¥Í¥¸,
¿ÀÆàÀî,
¥Û¥Æ¥ë,
¹©¾ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°