³ÚÅ·¥É¥é4¡¦¹¾¸¶¡¡¹Ý¤Î¿´¤Ç¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤àÁª¼ê¤Î¸÷¤Ë
¡¡¡Ú25Ç¯ÈÇµå³¦¿·»ÎÏ¿(8) ³ÚÅ·4°Ì¡¦¹¾¸¶¡¡²íÍµÅê¼ê¡Û3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤¢¤ÎÆü¤ËÌ´¸«¤¿¥×¥í¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¹¾¸¶¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÄÊì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢ÍÄ¾¯»þ¤«¤éÊ¡²¬¥É¡¼¥à¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£¾¾Ãæ¡¢¾ëÅç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë´¿´î¤·¡¢¼é¸î¿À¡¦ÇÏ¸¶¤¬9²ó¤ËÆ²¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÀ¨¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡£Æ´¤ì¤¬Ì´¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â1¤ÎÅß¡¢¹â3²Æ¤Î°úÂà¸å¡¢Âç³Ø3Ç¯²Æ¤Î·×3ÅÙ¡¢±¦Éª¤ò¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¡£ÅêµåºÆ³«¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÍ×¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤âÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤ÐÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Î4·î¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆüÅ´¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡×¤¬ÆüËÜÀ½Å´¤È¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¾ÃÌÇ¡É¤¹¤ë¡£¡Ö¡ÈÆüÅ´¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÇØÉé¤¦¡¢Í£°ì¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹¾¸¶¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥×¥í¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø¡¢·ë²Ì¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê»ØÆ³¼Ô¤Ë¡Ë¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¥×¥í¤Ç³èÌö¤·¡¢¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤àÁª¼ê¤é¤Î´õË¾¤Î¸÷¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë
¡¡¡þ¹¾¸¶¡¡²íÍµ¡Ê¤¨¤Ï¤é¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë8·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¾®2¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢6Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Jr.¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£Å·Íý¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüÅ´¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îºò²Æ¤ËJRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÊä¶¯Áª¼ê¤È¤·¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢93¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£