Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡¢451.04±ß¹â¤Î¡Ö38,902.50±ß¡×¤Ç¼è°ú½ªÎ»¡ÄÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡ÈSNS¤Î½ñ¤¹þ¤ß¡É¡Ú1·î20Æü¤Î¹ñÆâ³ô¼°»Ô¾ì³µ¶·¡Û
2025Ç¯1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¤Î¾å°Ì¤È²¼°ÌÌÃÊÁ¡¢¶È¼ïÊÌÆÍî¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1·î20Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Á°½µËö¤ÎÊÆ³ô¹â¤ò¼õ¤±¤Æ´ó¤êÉÕ¤¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â½ªÆü·øÄ´¤ÊÆ°¤¤ÇÁ°ÆüÈæ451.04±ß¹â¤Î38,902.50±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ËÜÆüÌë´Ö¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÆÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾åÃÍÄÉ¤¤¤ÎÆ°¤¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿²È¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñÎ¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¿®¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆÃæ¤Î²áÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬ÏÂ¤é¤°¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¹ñÆâ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤ÎÆ°¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÆÍî¿ô¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬186ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬38ÌÃÊÁ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¬1ÌÃÊÁ¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ò6857¡Ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡Ò9983¡Ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ò9984¡Ó¡¢Âè°ì»°¶¦¡Ò4568¡Ó¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡Ò6954¡Ó¤È¤Ê¤êÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿°ìÊý¡¢´óÍ¿ÅÙ²¼°Ì¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¡Ò7974¡Ó¡¢¥³¥Ê¥ß¡Ò9766¡Ó¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³HD¡Ò7832¡Ó¡¢ÅÅÄÌ¡Ò4324¡Ó¡¢¥Í¥¯¥½¥ó¡Ò3659¡Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â¤Ï14²¯9,800Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï3Ãû3,768.09²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸º¾¯¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï³£¡¢°åÌôÉÊ¡¢¶ä¹Ô¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐÀ½ÉÊ¡¢¾Ú·ô¶È¤Ê¤É¤¬¾å¾º¤·¤¿°ìÊý¡¢¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢¹Û¶È¡¢³¤±¿¶È¤¬²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤Ï¡¢1°Ì¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ò3771¡Ó¤Ç+195±ß¡Ê+14.54%¡Ë¤Î1,536±ß¡¢2°Ì¤¬TAKARA & COMPANY¡Ò7921¡Ó¤Ç+347±ß¡Ê+11.97%¡Ë¤Î3,245±ß¡¢3°Ì¤¬ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò¡Ò5202¡Ó¤Ç+35±ß¡Ê+10.45%¡Ë¤Î370±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê²¼°Ì¤Ï¡¢1°Ì¤¬¥è¥í¥º¡Ò7294¡Ó¤Ç¡Ý70±ß¡Ê¡Ý6.36%¡Ë¤Î1,030±ß¡¢2°Ì¤¬¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò285A¡Ó¤Ç¡Ý80±ß¡Ê¡Ý4.47%¡Ë¤Î1,708±ß¡¢3°Ì¤¬ÌîÂ¼¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ò6254¡Ó¤Ç¡Ý110±ß¡Ê¡Ý4.20%¡Ë¤Î2,507±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï7ÌÃÊÁ¡¢Ç¯½éÍè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ï6ÌÃÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£