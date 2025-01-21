¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û³¤ÌîæÆÂÀàÈÚ¹ÔÏ¢È¯á¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤òÄËÎõ¸ý·â¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë³Ð¸ç¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢ºÆµ¯¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ç¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¤Î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤âÇÔÀï¡££²·î£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Î¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤«¤é¡¢ÍèÇ¯¤Î£±¡¦£´¥á¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤ÎàÈÚ¹Ôá¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢À©ºÛ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢£µÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤ÏÊÆ£Á£Å£×¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥«¥¹¥¿¥Ë¥ç¡¼¥ê¤Ë¾¡Íø¡£¡ÖÃÄÂÎºÇ¹âÊö¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡ÇÔÈ´¤¤Ë¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤ÀÉé¤±¤¿»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ïº£Ç¯£±Ç¯Èë¤á¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³¤Ìî¤Ë°ø±ï¤ò¿á¤Ã³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤À¡££¶ÆüÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÆþ¾ì»þ¤Ë·È¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¶¡¤¬¼«ºî¤·¤¿»æÀ½¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤Ë¤Ï¾¯½÷¤ò½õ¤±¤Æ¡Ø¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¿©¤¦¤«¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤¬¡¢»Ò¶¡¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤ë°ÕÌ£¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤â¤Î¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Â¾¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¡×¤ÈÃÇºá¤¹¤ë¡£
¡¡³¤Ìî¤Ï¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢°ì»þ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë³Ð¸ç¤â¤Í¤¨¤Î¤Ë¡¢¥¥ì¥¤¤´¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡£¡ÖËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é·ù¤ï¤ì¤ë³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Èà¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÉ¬»à¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¡Ù¥³¡¼¥ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ø·ù¤ï¤ì¤ë³Ð¸ç¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ó¤À¤±¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼º¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡Ø¤Ç¤â¡¢³¤Ìî¤ÎÌÜ¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¡Ø»ä¤âÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¹¬¤»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£Äü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼»ÅÊ¿´¤Î²ô¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤¬¤ª¾þ¤ê¤Ç¡¢²½¤±¤ÎÈé¤¬Çí¤¬¤ì¤ÆÈÜ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢²½¤±¤ÎÈé¤òÁ´ÉôÇí¤¤¤Ç¡¢ÈÜ¤·¤¤º¬À¤òÃ¡¤¤Î¤á¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¿®Ç°¤À¤±¤Ï´Ó¤Â³¤±¤¿³¤Ìî¤¬¡¢·è¤·¤ÆÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤«¤éºÆÉâ¾å¤Î¥¥Ã¥«¥±¤ò¤Ä¤«¤à¡£