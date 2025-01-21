岩手県で最大震度3の地震 岩手県・一関市
21日午前3時14分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
一関市
■震度2
□岩手県
花巻市 北上市 奥州市
金ケ崎町 平泉町 大船渡市
釜石市 住田町
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 色麻町 涌谷町
岩沼市 仙台青葉区 石巻市
■震度1
□岩手県
遠野市 西和賀町 陸前高田市
大槌町 宮古市 久慈市
山田町 盛岡市 八幡平市
紫波町 矢巾町
□宮城県
宮城加美町 宮城美里町 南三陸町
名取市 角田市 大河原町
柴田町 宮城川崎町 亘理町
山元町 仙台宮城野区 仙台泉区
塩竈市 多賀城市 東松島市
富谷市 松島町 七ヶ浜町
利府町 大郷町 大衡村
女川町
□青森県
階上町
□秋田県
大仙市 仙北市 東成瀬村
□山形県
村山市 天童市 東根市
中山町 河北町 大石田町
□福島県
田村市 福島伊達市 川俣町
相馬市 南相馬市 楢葉町
大熊町 浪江町 新地町
飯舘村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。