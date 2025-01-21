TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

21日午前3時14分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
一関市

■震度2
□岩手県
花巻市　北上市　奥州市
金ケ崎町　平泉町　大船渡市
釜石市　住田町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　色麻町　涌谷町
岩沼市　仙台青葉区　石巻市

■震度1
□岩手県
遠野市　西和賀町　陸前高田市
大槌町　宮古市　久慈市
山田町　盛岡市　八幡平市
紫波町　矢巾町

□宮城県
宮城加美町　宮城美里町　南三陸町
名取市　角田市　大河原町
柴田町　宮城川崎町　亘理町
山元町　仙台宮城野区　仙台泉区
塩竈市　多賀城市　東松島市
富谷市　松島町　七ヶ浜町
利府町　大郷町　大衡村
女川町

□青森県
階上町

□秋田県
大仙市　仙北市　東成瀬村

□山形県
村山市　天童市　東根市
中山町　河北町　大石田町

□福島県
田村市　福島伊達市　川俣町
相馬市　南相馬市　楢葉町
大熊町　浪江町　新地町
飯舘村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。